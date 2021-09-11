'Шахтер' победил в центральном матче 7-го тура УПЛ

Донецкий "Шахтер" в матче 7-го тура чемпионата Украины по футболу обыграл "Днепр-1". Поединок на столичной арене НСК "Олимпийский" завершился со счетом 2:0.

Гости моментами оказывали достойное сопротивление именитому сопернику, но в итоге пропустили два мяча.

На 15-й минуте Фернандо обыграл одного защитника, воспользовался неразберихой других и дальним ударом под штангу открыл счет.

Второй гол на 88-й минуте забил Лассина Траоре. 20-летний бразилец откликнулся на разрезающую передачу в центр штрафной, накрутил оппонента и точным ударом в шестерку оформил очередную победу "Шахтера".

Видео дня

Шахтер – Днепр-1 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 15 Фернандо Педро, 2:0 – 87 Траоре.

Шахтер – Пятов, Матвиенко, Конопля, Витао, Исмаили (Корниенко, 63), Майкон, Алан Патрик, Педриньо (Марлос, 85), Степаненко (Маркос Антонио, 80), Фернандо Педро (Траоре, 63), Тете (Соломон, 63).

Днепр-1 – Кожокару, Сваток, Дубинчак, Логинов, Лучкевич (Назаренко, 69), Гуцуляк (Билл, 87), Ди Франко (Чуже, 72), Когут, Джурасек, Адамюк, Довбик.

Предупреждения: Майкон (29), Сваток (30), Ди Франко (60).

"Горняки" после 7-го тура с 16 очками продолжают занимать вторую строчку. Лидирует киевское "Динамо" (19 пунктов).

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом туре донецкий "Шахтер" после выхода в групповой турнир Лиги чемпионов сенсационно потерял очки с "Минаем".

В свою очередь лидер первенства киевское "Динамо" разгромило на своем поле "Колос".