6-й тур УПЛ: где смотреть, расписание, календарь, таблица
В украинской футбольной Премьер-лиге 27-29 августа состоятся матчи шестого тура. После этого в чемпионате наступит двухнедельная пауза, связанная с играми национальных сборных.
Лидер первенства киевское "Динамо" примет на своем поле "Колос". В свою очередь донецкий "Шахтер" после выхода в групповой турнир Лиги чемпионов сразится с "Минаем".
Увидеть поединки можно будет в прямых трансляциях на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", 2+2 и УНИАН. Вашему вниманию полное расписание и календарь.
Премьер-лига Украины. 6-й тур
27 августа (пятница)
19:30. "Черноморец" – "Александрия", "Футбол 1"
Одесса, стадион "Черноморец"
Главный арбитр: Александр Шандор
28 августа (суббота)
14:00. "Ингулец" – "Мариуполь", "Футбол 2"
Кропивницкий, стадион "Зирка"
Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин
17:00. "Металлист-1925" – "Днепр-1", "Футбол 2"
Харьков, ОСК "Металлист"
Главный арбитр: Евгений Арановский
Арбитр VAR: Денис Шурман
19:30. "Динамо" – "Колос", 2+2
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Александр Омельченко
Арбитр VAR: Игорь Пасхал
29 августа (воскресенье)
14:00. "Десна" – "Верес", "Футбол 1"
Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина
Главный арбитр: Дмитрий Панчишин
17:00. "Минай" – "Шахтер", "Футбол 1"
Ужгород, стадион "Авангард"
Главный арбитр: Катерина Монзуль
Арбитр VAR: Сергей Бойко
19:30. "Рух" – "Львов", "Футбол 1"
Львов, стадион "Арена-Львов"
Главный арбитр: Виталий Романов
19:30. "Заря" – "Ворскла", УНИАН
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Николай Балакин
Арбитр VAR: Виктор Копиевский
Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" разгромило "Десну" в пятом туре Премьер-лиги и возглавило турнирную таблицу.