6-й тур УПЛ: где смотреть, расписание, календарь, таблица

В украинской футбольной Премьер-лиге 27-29 августа состоятся матчи шестого тура. После этого в чемпионате наступит двухнедельная пауза, связанная с играми национальных сборных.

Лидер первенства киевское "Динамо" примет на своем поле "Колос". В свою очередь донецкий "Шахтер" после выхода в групповой турнир Лиги чемпионов сразится с "Минаем".

Увидеть поединки можно будет в прямых трансляциях на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", 2+2 и УНИАН. Вашему вниманию полное расписание и календарь.

Видео дня

Премьер-лига Украины. 6-й тур

27 августа (пятница)

19:30. "Черноморец" – "Александрия", "Футбол 1"

Одесса, стадион "Черноморец"

Главный арбитр: Александр Шандор

28 августа (суббота)

14:00. "Ингулец" – "Мариуполь", "Футбол 2"

Кропивницкий, стадион "Зирка"

Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин

17:00. "Металлист-1925" – "Днепр-1", "Футбол 2"

Харьков, ОСК "Металлист"

Главный арбитр: Евгений Арановский

Арбитр VAR: Денис Шурман

19:30. "Динамо" – "Колос", 2+2

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Александр Омельченко

Арбитр VAR: Игорь Пасхал

29 августа (воскресенье)

14:00. "Десна" – "Верес", "Футбол 1"

Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина

Главный арбитр: Дмитрий Панчишин

17:00. "Минай" – "Шахтер", "Футбол 1"

Ужгород, стадион "Авангард"

Главный арбитр: Катерина Монзуль

Арбитр VAR: Сергей Бойко

19:30. "Рух" – "Львов", "Футбол 1"

Львов, стадион "Арена-Львов"

Главный арбитр: Виталий Романов

19:30. "Заря" – "Ворскла", УНИАН

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Николай Балакин

Арбитр VAR: Виктор Копиевский

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" разгромило "Десну" в пятом туре Премьер-лиги и возглавило турнирную таблицу.