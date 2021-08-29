"Шахтер" вдевятером сенсационно потерял очки в Премьер-лиге Украины

Донецкий "Шахтер" в матче 6-го тура чемпионата Украины по футболу сенсационно сыграл вничью с "Минаем" из одноименного села Закарпатской области. Поединок завершился со счетом 1:1.

Перед игрой букмекеры принимали ставки на победу гостей с коэффициентом 1,18. Ничья оценивалась показателем 6,40.

Уже с 15-й минуте "горняки" оказались в меньшинстве. Марлон с интервалом в 6 минут получил две желтые карточки и был удален Екатериной Монзуль. 25-летний футболист на 9-й минуте отмахнулся от Селезнева, попав тому по лицу, а на 15-й минуте толкнул одного из игроков "Миная".

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Несмотря на численное преимущество, хозяева пропустили первыми. На 19-й минуте Траоре взяли "в коробочку" в штрафной Кучера и рефери назначила 11-метровый. Сам пострадавший четко реализовал наказание.

Играя в меньшинстве "Шахтер" все равно владел инициативой, но до реальных угроз воротам соперника дело не доходило.

"Минай" тоже не особо впечатлял игрой в нападении, создав лишь несколько полуопасных моментов.

На 72-й минуте Василий Кобин пошел в ва-банк, выпустив сразу двух атакующих игроков, вместо защитников. Это сыграло свою роль. Закарпатская команда заиграла быстрее и на 79-й минуте сравняла счет.

Витао и Кривцов бездарно сыграли в защите, сперва позволив Вишневскому отдать голевую передачу, а затем Рустаму Ахмедзаде нанести прицельный удар головой.

Забив гол "Минай" не стал отсиживаться в обороне, а располагался в высоком блоке, пытаясь вырвать победу. Несмотря на это зрители голов больше не увидели.

Под конец матча на поле разгорелись нешуточные страсти, которые Монзуль потушила двумя красными карточками. Кулиев откровенно сфолил на Додо, и получил вторую желтую. Бразилец схватил соперника за шиворот и толкнул, за что получил прямое удаление.

"Минай" – "Шахтер" 1:1 (0:1, 1:0)

Голы: 0:1 – 34, пенальти Траоре, 1:1 – 76 Ахмедзаде.

Минай – Кучер, Синегуб, Векляк, Гончар, Горин, Лиховидько (Байдал, 73), Месхи (Кулиев, 61), Билоног (Коваленко, 61), Петрусенко, Ахмедзаде (Матич, 89), Селезнев (Вишневский, 73).

Шахтер – Пятов, Исмаили (Корниенко, 83), Кривцов, Додо, Марлон, Марлос (Судаков, 69), Степаненко, Тете (Витао, 19), Маркос Антонио, Соломон (Майкон, 69), Траоре (Сикан, 83).

Предупреждения: Марлон (9), Марлос (57), Гончар (58), Кулиев (90).

Удаления: Марлон (15), Кулиев (90).

После этой игры "Шахтер" набирает 13 очков и идет на второй строчке в турнирной таблице, отставая на 3 балла от лидирующего "Динамо". "Минай" имеет в активе 5 пунктов и находится на 11-м месте из 16 команд.

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