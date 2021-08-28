"Динамо" со счетом 7:0 добыло победу в УПЛ

Киевское "Динамо" в матче 6-го тура чемпионата Украины по футболу разгромило "Колос" из села Коваливка Васильковского района Киевской области. Встреча на столичном НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 7:0.

Подопечные Мирчи Луческу, который впервые после операции, находился непосредственно на тренерском мостике "бело-синих", с первых минут захватили инициативу и уже на 5-й минуте открыли счет. Де Пена подобрал мяч после ошибки вратаря "Колоса", сделал несколько обманных движений и мощным ударом отправил круглого в угол.

К 9-й минуте счет был уже 2:0, когда Шапаренко после комбинации поразил ворота ударом с 11 метров.

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Кендзера к 25-й минуте сделал счет разгромным, реализовав подачу с углового.

"Колос" выглядел абсолютно беспомощно и до перерыва пропустил еще трижды. Отметились Буяльский, де Пена и Цыганков.

Во втором тайме еще один гол забил Виктор Цыганков.

Последний раз 7 сухих мячей "Динамо" забивало ривненскому "Вересу в сезоне 1994/1995 и ивано-франковскому "Прикарпатью" в 98/99. Рекорд в УПЛ (9 безответных мячей) датирован октябрем 2010 года и состоялся в домашнем матче с "Ильичевцем" из Мариуполя.

"Динамо" – "Колос" 7:0 (6:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 5 де Пена, 2:0 – 9 Шапаренко, 3:0 – 25 Кендзера, 4:0 – 34 Буяльский, 5:0 – 39 де Пена, 6:0 – 45 Цыганков, 7:0 – 67 Цыганков.

Динамо – Бойко, Миколенко, Кендзера (Караваев, 61), Забарный, Шабанов, Шапаренко, де Пена (Вербич, 61), Сидорчук (Шепелев, 61), Цыганков, Буяльский (Леднев, 69), Шкурин (Рамирес, 46).

Колос – Маханьков, Золотов, Павловец, Черноморец, Петров, Задоя (Богданов, 29), Милько (Нгамба, 29), Сантос, Костышин (Нуриев, 46), Чурко (Данфа, 46), Сичинава (Лысенко, 64).

Предупреждения: Сантос (5), Сидорчук (30), Данфа (76), Шапаренко (79), Нгамба (86), Нуриев (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом туре обыграло лидера первенства – черниговскую "Десну". Встреча в столице на стадионе им. Лобановского завершилась со счетом 4:0 .