"Шахтер" – "Динамо": видео голов Суперкубка Украины

Киевское "Динамо" проиграло донецкому "Шахтеру" в битве за Суперкубок Украины. Поединок прошел на столичном НСК "Олимпийский" и завершился со счетом 0:3.

Счет был открыт на 30-й минуте. Марлон сделал разрезную передачу на Додо, тот эффектно на замахе убрал Миколенко и точно отдал в штрафную, где Лассино Траоре переиграл всех в воздухе, отправив мяч под штангу.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям онлайн видео голов.

Шахтер – Динамо 3:0

Гол: 1:0 – 30 Траоре.

2:0 – 54 Траоре,

3:0 – 61 Алан Патрик.

Шахтер – Пятов, Матвиенко, Марлон, Додо, Исмаили, Педриньо, Майкон, Степаненко, Марлос, Алан Патрик, Траоре.

Видео дня

Динамо – Бойко, Кендзера, Забарный, Миколенко, Сирота, Цыганков, Сидорчук, де Пена, Шапаренко, Буяльский, Супряга.

Предупреждения: Алан Патрик (39), Буяльский (42).

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом туре "горняки" со счетом 5:0 разгромили "Мариуполь", а "Динамо" на последних секундах вырвало победу над "Александрией".

Напомним, что в поединке за Суперкубок Украины выигрывали только "Динамо" (9 раз) и "Шахтер" (8).

Прошлый розыгрыш завершился со счетом 3:1 в пользу "бело-синих".

Всего в истории Суперубка Украины "Динамо" и "Шахтер" встречались между собой 13 раз. 5 побед у киевлян, 3 у дончан.

Еще 5 раз основное время завершалось вничью.