Судья наказал лидера сборной Украины сразу после матча с македонцами в отборе Евро-2024

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко получил желтую карточку после финального свистка арбитра в матче отборочного турнира к Евро-2024 с Северной Македонией. Швейцарский рефери Лукас Фендрих наказал нашего футболиста за потасовку с игроками и тренерами соперника.

Видео дня

Миколенко по окончании встречи начал экспрессивно праздновать волевую победу. На это эмоционально отреагировали тренерский штаб македонцев и футболисты, которые в этом момент находились на скамейке запасных хозяев поля. Они выбежали на поле и устроили потасовку с украинцем.

В итоге судья посчитал, что Виталий спровоцировал оппонентов и продемонстрировал ему предупреждение. Вместе с защитником "Эвертона" желтую карточку получил запасной вратарь Северной Македонии Дамьян Шишковски.

Отметим, что благодаря победе над Северной Македонией украинская сборная набрала первые три очка в квалификации к европейскому первенству. Наша команда вышла на второе место в группе С.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров со словами "не только мы спали" прокомментировал волевую победу команды над Северной Македонией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!