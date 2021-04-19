Селезнев может перейти в клуб из Первой лиги Украины: СМИ назвали условие

Украинский нападающий Евгений Селезнев провел переговоры о переходе в "Верес" из Первой лиги нашей страны с главным тренером команды Юрием Виртом.

Как сообщает издание Meta-ratings.com.ua, футболист может подписать контракт с клубом из Ривне после окончания действующего соглашения с "Колосом" из Ковалевки (до 30 июня 2021 года). Отмечается, что он сделает это только в случае выхода "Вереса" в украинскую Премьер-лигу.

Напомним, что Селезнев занимает второе место в историческом списке бомбардиров УПЛ. Вернувшись в чемпионат перед началом сезона 2020/21, Евгений не скрывал, что пытается побить рекорд, установленный легендой "Динамо" Максимом Шацких. Для этого ему осталось отличиться еще девять раз.

После 20 туров "Верес" лидирует в Первой лиге с отрывом в три очка от второго "Черноморца" и двумя поединками в запасе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Селезнев забил пять голов (все – с пенальти) в первом круге УПЛ, но столкнулся с проблемами на сборах "Колоса" в Турции. Его якобы выгнали из команды за нарушение режима, но Евгений заявил, что у него были проблемы с ахиллом.

Позже оказалось, что нападающий встречался со знаменитыми украинскими и российскими экс-футболистами. Он принес извинения главному тренеру команды Руслану Костышину, но это не помогло уладить ситуацию.