А за кого я могу болеть? Конечно, за "Шахтер", – Суркис о матче "горняков" в плей-офф ЛЧ

Президент "Динамо" Игорь Суркис признался, что поддерживал "Шахтер" в первом матче четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов против "Монако". Они с братом Григорием посетили стадион "Луи II", на котором проходил поединок.

Известный журналист Роман Бебех встретил владельцев "Динамо" перед началом противостояния. По словам Игоря Михайловича, в матчах, которые проходят на международной арене, нужно болеть за клубы из Украины.

"А за кого я могу болеть? Конечно, за "Шахтер". В международных играх невозможно болеть против своей команды", – заявил Суркис-младший.

Напомним, что "горняки" одержали минимальную победу со счетом 1:0 благодаря красивому сольному голу бразильца Педриньо, забитому в первом тайме. Ответный поединок между командами пройдет в среду, 25 августа, в Харькове. Игру перенесли из Киева из-за концерта в честь 30-летия независимости Украины на НСК "Олимпийский".

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Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби оценил выступление своих подопечных в противостоянии с "Монако" и шансы украинской команды на выход в групповой этап Лиги чемпионов.