'Считают украинцев рабами': экс-футболист 'Динамо' рассказал об игре в Польше, предостерегая Шевченко

Бывший футболист второй команды киевского "Динамо" и ряда польских клубов Олег Маик был неприятно удивлен отношением к украинцам в Польше. Во время выступлений в этой стране нападающий, который закончил карьеру в 27 лет из-за травмы, столкнулся с травлей.

Об этом сам Маик рассказал в интервью порталу FanDay.net на фоне слухов о приходе легендарного Андрея Шевченко на пост главного тренера польской национальной команды. Олег отметил, что поляки очень свысока смотрят на наших соотечественников.

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"Что больше всего удивило в Польше? Отношение поляков к украинцам. Они считают нас своими рабами. У меня был случай в "Дрвенце", когда я забил гол и после матча ко мне подходит вице-президент и говорит: "Мы не очень тобой довольны". Это очень комично смотрелось. Что я еще должен делать, если я забил гол? Может, они хотели, чтобы я по три-четыре забивал", – рассказал Маик.

Напомним, по данным СМИ, Андрей Шевченко согласился на предложение стать новым главным тренером сборной Польши. Экс-тренер украинской национальной команды и итальянского "Дженоа" должен подписать контракт с зарплатой в 2,5 млн евро в год.

15 января Шевченко был уволен из "Дженоа" спустя два месяца после назначения. Под его руководством "грифоны" провели 11 матчей, в которых добыли всего одну победу и три ничьи, а семь поединков проиграли.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ назвали главного конкурента Шевченко в борьбе за пост наставника польской сборной. При этом польские фанаты очень эмоционально отреагировали на новости о приходе легендарного футболиста.