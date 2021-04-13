Считаю, что Тайсон поступил некорректно, – футболист "Шахтера"

Украинский защитник "Шахтера" Валерий Бондарь считает некорректным поведение одного из лидеров команды Тайсона в ситуации с его переводом в дубль.

В эфире программы "Футбольный формат" наш соотечественник заявил, что в клубе уже разобрались с этим моментом и уладили все вопросы.

"Какое отношение к Тайсону в команде после недавних событий? Я не могу комментировать эту ситуацию, поскольку это личный момент бразильца и клуба. Я просто считаю, что он поступил некорректно. Те люди, которые должны были решить этот вопрос, уже разобрались с этим. Все вопросы улажены", – рассказал Бондарь.

Напомним, что Тайсон был переведен в резервную команду из-за демарша в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против "Ромы". Позже ведущий программы "Великий футбол" Александр Денисов раскрыл новые подробности конфликта.

В дебютном поединке за дубль бразилец отличился голом и оставил издевательское послание.

Как сообщал OBOZREVATEL, мать легионера "Шахтера" проговорилась о дальнейшей судьбе своего сына. По ее словам, Тайсон подписал предварительный контракт с "Интернасьоналем".