Вважаю, що Тайсон вчинив некоректно, – футболіст "Шахтаря"

Український захисник "Шахтаря" Валерій Бондар вважає некоректною поведінку одного з лідерів команди Тайсона в ситуації з його переведенням в дубль.

В ефірі програми "Футбольний формат" наш співвітчизник заявив, що в клубі вже розібралися з цим моментом і залагодили всі питання.

"Яке ставлення до Тайсона в команді після останніх подій? Я не можу коментувати цю ситуацію, оскільки це особистий момент бразильця і клубу. Я просто вважаю, що він вчинив некоректно. Ті люди, які повинні були вирішити це питання, вже розібралися з цим. Всі питання залагоджені", – розповів Бондар.

Нагадаємо, що Тайсон був переведений в резервну команду через демарш у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Роми". Пізніше ведучий програми "Великий футбол" Олександр Денисов розкрив нові подробиці конфлікту.

У дебютному поєдинку за дубль бразилець відзначився голом і залишив знущальне послання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мати легіонера "Шахтаря" проговорилася про подальшу долю свого сина. За її словами, Тайсон підписав попередній контракт з "Інтернасьоналем".