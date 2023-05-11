Ирак отказался играть со сборной России по футболу

Федерация футбола Ирака отказалась проводить товарищеский матч со сборной России, сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-секретаря иракской сборной Мохаммеда Имада. 26 марта эти команды встретились в Санкт-Петербурге (2:0), после чего было проанонсировано, что в сентябре сборные могут сыграть еще раз.

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"Федерация футбола Ирака рассматривала проведение товарищеского матча между сборными Ирака и России в День ФИФА, 7 сентября, но все осталось на стадии интересов", - говорится в заявлении сборной Ирака.

Команда вместо игры с РФ, решила принять участие в товарищеском турнире, сыграв против Иордании, Катара и Ирана. Первенство пройдет в Иордании в начале сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, Российский футбольный союз (РФС) предлагал певцу Сергею Лемоху исполнить его знаменитый хит "В Багдаде все спокойно" перед игрой Россия - Ирак. Солиcт "Кар-Мэн" ответил полным игнором.

23 марта сборная России по футболу не смогла обыграть команду Ирана. Товарищеский матч в Тегеране завершился со счетом 1:1.

Напомним, что 19 апреля Сборная России по футболу решила отказаться от приглашения на турнир Центрально-азиатской конфедерации – CAFA-2023.

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