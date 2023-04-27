Россия пожаловалась на 'непримиримую позицию' УЕФА и пригрозила переходом в Азию

Европейский футбольный союз (УЕФА) все еще не готов смягчать свою позицию относительно отстранения российских команды от соревнований. При этом страна-агрессорка якобы ведет переговоры по допуску в некоторых турнирах, однако в Ньоне не спешат с принятием конкретных решений.

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Об этом в интервью изданию "Спорт-Экспресс" заявил генеральный директор организационного комитета чемпионата мира-2018 Алексей Сорокин. Он пожаловался, что позиция УЕФА непримиримая и Российский футбольный союз (РФС) может вернуться к вопросу перехода в Азию.

"Идет работа по детальному обсуждению с УЕФА – участие в каких конкретно соревнованиях нам будет разрешено. Работа ведется в этом направлении. Будем ожидать результатов этой работы и каких-то изменений в их достаточно непримиримой позиции. Мы понимаем, что это для них сложный вопрос, но хотелось бы большего. Я лично считаю, что вопрос о переходе в Азию еще не отпал. Вполне можно вернуться к его обсуждению, если будет понятно, что текущее положение вещей сохранится надолго", – сказал функционер.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов обвинил УЕФА в том, что организация слишком быстро отстранила Россию от своих турниров после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная России по футболу приняла решение отказаться от участия в чемпионате Центрально-азиатской конфедерации.

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