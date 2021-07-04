Сабо раскритиковал сборную Украины: мы – не топ-команда

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо признался, что разгромный счет четвертьфинала Евро-2020 с Англией стал для него сюрпризом. Он надеялся, что украинцы успеют восстановится после матча со Швецией, но этого не произошло.

Сабо посоветовал поклонникам сборной Украины не впадать в эйфорию, так как мы – не топ-команда и то, что нам удалось пробиться в восьмерку сильнейших на чемпионате Европы, это уже достижение.

"Нужно оценивать свои силы, а не думать о том, чтобы мы обыграли Францию, Англию и другие команды. Игрой сборной Украины я не восхищен, мы проиграли 3 матча. Мне понравилась только встреча с Нидерландами. А во втором тайме матча с Северной Македонией мы уже держались за счет 2:1 и отбивались как могли. А потом проиграли Австрии, игра с нашей стороны была слабой и ужасной. А шведы сами виноваты, потому что выложились в матче с поляками, чтобы победить, хотя им было достаточно и 2:2. А на нас у них не хватило сил", - цитирует Сабо Tribuna.com.

Видео дня

Среди всех игроков национальной команды Сабо готов особо выделить Георгия Бущана, который ворвался в основной состав сборной и "Динамо".

"Молодой Забарный, в последнем матче уже тоже был уставшим. Ярмоленко хорошо сыграл с Нидерландами и в первом тайме с македонцами. А больше никто мне так не понравился".

Сабо категорически не согласен с теми, кто советует менять Шевченко.

"Он как был хорошим тренером, так и остался. У него и помощники хорошие. Пока Шевченко, никаких вопросов о его смене даже не должно стоять", – подытожил Сабо.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины в 1/4 финала Евро-2020 разгромно проиграла сборной Англии.

После игры Шевченко признался, чего не хватило его команде.