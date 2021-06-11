Первый матч Украины на Евро-2020 рассудят немцы, помогать будет Борщ: что нужно знать

Первый матч сборной Украины на Евро-2020 против Нидерландов рассудит немецкая бригада арбитров. Ее возглавит 45-летний Феликс Брых.

Об этом сообщил официальный сайт УЕФА. Поединок пройдет в воскресенье, 13 июня, в родных стенах для соперников команды Андрея Шевченко – на "Йохан Кройфф Арене" в Амстердаме. Начало в 22:00 по киевскому времени.

Встречу рассудят:

Главный арбитр : Феликс Брых;

Ассистенты : Штефан Лупп, Марк Борщ;

Четвертый арбитр : Бартош Франковски (Польша);

Арбитр VAR: Марко Фритц.

Феликс Брых начал карьеру арбитра в 2004 году, работал на матчах немецкой Бундеслиги. С 2007-го – судья ФИФА. В 2017-м работал на финале Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом" (1:4), а в 2018-м – на поединках чемпионата мира в России.

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Ранее со сборной Украины Брых встречался дважды, когда обслуживал квалификационные матчи чемпионата мира с Казахстаном (3:1) в 2010 году и Хорватией (0:2) в 2018-м.

Немец также судил в еврокубках два матча киевского "Динамо" и еще четыре – донецкого "Шахтера" (в суммарном зачете – 1 поражение, 2 победы, 3 ничьи).

Напомним, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".

Как писал OBOZREVATEL, помимо Нидерландов сборная Украины сыграет в группе С против Австрии и Северной Македонии.

Команда Андрея Шевченко намерена во всех поединках играть на победу, чтобы пройти на турнире как можно дальше.