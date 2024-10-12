Сборная Украины посрамила российских болельщиков

Успех сборной Украины по футболу в игре против Грузии посрамил российских болельщиков. Фанаты из РФ до начала игры массово желали успеха грузинам и не верили в украинских футболистов.

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В комментариях юзеры из Росси отмечали, что грузинский футбол на подъеме и у Украины нет шансов в этой игре.

"Грузия,сделай правильный выбор, останься с цивилизованной Европой!", "Все таки Грузия в данный момент сильнейшая сборная на постсоветском пространстве! Всю игру давили у ворот Украины, зрелищный атакующий футбол. У Украины единственный момент Мудрик сам же его создал и сам же реализовал", – писали россияне перед матчем.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 октября наши футболисты в третьем туре Лиги наций в непростом матче минимально обыграли лидера квартета группы В1 команду Грузии. При этом встреча прерывалась на 8 минут из-за проблем с электричеством на стадионе в Познани.

Украинские игроки перед уходом в раздевалку поблагодарили своим болельщиков за поддержку. Игроки на "Stadion Poznan" подошли к трибунам со своими фанатами и долго им аплодировали. Те не остались в долгу, устроив своим соотечественникам овации.

После поединка главный тренер "желто-синих" Сергей Ребров похвалил своих подопечных Наставник отметил, что игра получилась очень непростой, однако наши футболисты придерживались плана на поединок.

Напомним, что сборная Украины неудачно стартовала в новом розыгрыше этого турнира. Наша команда проиграла Албании, а затем уступила Чехии.

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