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Сборная Украины посрамила российских болельщиков

Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
2,1 т.
Сборная Украины посрамила российских болельщиков

Успех сборной Украины по футболу в игре против Грузии посрамил российских болельщиков. Фанаты из РФ до начала игры массово желали успеха грузинам и не верили в украинских футболистов.

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В комментариях юзеры из Росси отмечали, что грузинский футбол на подъеме и у Украины нет шансов в этой игре.

"Грузия,сделай правильный выбор, останься с цивилизованной Европой!", "Все таки Грузия в данный момент сильнейшая сборная на постсоветском пространстве! Всю игру давили у ворот Украины, зрелищный атакующий футбол. У Украины единственный момент Мудрик сам же его создал и сам же реализовал", – писали россияне перед матчем.

Сборная Украины посрамила российских болельщиков
Сборная Украины посрамила российских болельщиков
Сборная Украины посрамила российских болельщиков
Сборная Украины посрамила российских болельщиков
Сборная Украины посрамила российских болельщиков
Сборная Украины посрамила российских болельщиков

Как сообщал OBOZ.UA, 11 октября наши футболисты в третьем туре Лиги наций в непростом матче минимально обыграли лидера квартета группы В1 команду Грузии. При этом встреча прерывалась на 8 минут из-за проблем с электричеством на стадионе в Познани.

Сборная Украины посрамила российских болельщиков

Украинские игроки перед уходом в раздевалку поблагодарили своим болельщиков за поддержку. Игроки на "Stadion Poznan" подошли к трибунам со своими фанатами и долго им аплодировали. Те не остались в долгу, устроив своим соотечественникам овации.

После поединка главный тренер "желто-синих" Сергей Ребров похвалил своих подопечных Наставник отметил, что игра получилась очень непростой, однако наши футболисты придерживались плана на поединок.

Сборная Украины посрамила российских болельщиков

Напомним, что сборная Украины неудачно стартовала в новом розыгрыше этого турнира. Наша команда проиграла Албании, а затем уступила Чехии.

Сборная Украины посрамила российских болельщиков

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