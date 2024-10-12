'Ну, покричали друг на друга': Ребров рассказал о конфликте во время матча Лиги наций

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров похвалил своих подопечных за матч Лиги наций с командой Грузии, в котором "сине-желтые" добыли первую победу в турнире. Наставник отметил, что игра получилась очень непростой, однако наши футболисты придерживались плана на поединок.

Видео дня

Об этом Ребров заявил на пресс-конференции после поединка. 50-летнего специалиста также спросили о конфликте с футболистами сборной Грузии во втором тайме встречи, однако тренер сборной Украины призвал не искать никакого негатива, подчеркнув, что эпизод был совершенно обыденным.

"Я всегда сконцентрирован. Не отвлекаюсь на потусторонние факторы. Все дебютанты отдали все силы и, самое главное, сделали результат, который сейчас очень важен. Интенсивность? Вы ее не видели в двух предыдущих матчах? Не знаю, я видел ее. Мы хотели выиграть те игры с Чехией и Албанией, но мы там пропустили пять мячей. Сегодня на первом месте стоял результат. Перепалка с игроками Грузии во втором тайме? Слушайте, вы всегда что-то ищете. Ну, покричали друг на друга. Все в порядке", – сказал Ребров.

Отметим, что победа над Грузией позволила набрать украинцам первые три очка в новом розыгрыше Лиги наций и улучшить свои шансы на выход в высший дивизион. Свой следующий поединок "сине-желтые" проведут 14 октября с Чехией.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне матча с Грузией в Лиге наций сборная Украины сменила технического спонсора и представила новую форму.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!