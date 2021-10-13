Сборная Украины по футболу установила антирекорд

Сборная Украины по футболу, пропустив во втором тайме от сборной Боснии и Герцеговины, обновила свой антирекорд по количеству матчей подряд, в которых команде забивали хотя бы один раз. Теперь эта серия насчитывает 10 поединков.

Последний раз, когда сборная Украины не пропустила в матче, был 7 июня. Тогда подопечные Андрея Шевченко разгромили Кипр (4:0). 13 июня на поединке чемпионата Европы-2020 украинц пропустили три мяча. После этого "желто-синим" забивали в каждой игре.

Предыдущий антирекорд Украина установила 10 лет назад. С августа 2010-го по июнь 2011 года сборная Украины пропустила голы в 9 играх подряд.

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Как сообщал OBOZREVATEL, матч 8-го тура отбора на чемпионат Европы-2020 между Украиной и Боснией и Герцеговиной завершился со счетом 1:1.

Уже на 15-й минуте Андрей Ярмоленко открыл счет, однако во втором тайме гости восстановили равновесие.

После матча Петраков сказал, что в раздевалке все футболисты очень расстроены результатом.

Также Александр Васильевич признался, какую ошибку он совершил в матче.