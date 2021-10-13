Петраков признался, какую ошибку сделал в матче против Боснии и Герцеговины. Видео

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков признался, что ошибся, выпустив на 72-й минуте вместо Романа Яремчука Даниила Сикана. Наставник аргументировал свой выбор интуицией.

На послематчевой пресс-конференции Петраков попытался объяснить, почему на поле вышел не Артем Добвик, удачно зарекомендовавший себя в матче с Финляндией и на Евро-2020.

"Это моя интуиция. Я главный тренер. Я выпустил Сикана. Это сделал я. Сделал ошибку. Я думаю, если б Сикан забил, вы бы все говорили, какой молодец Петраков. А теперь видите как.. Если б вышел Довбик и ничего не было, тоже б мне рассказывали... Главный тренер на то и главный, чтобы он решал и рисковал. Я понадеялся на Даниила, думал он поможет. У него не вышло. Это футбол, но я в него верю. Ему 20 лет. У него еще все впереди", - заявил Петраков.

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Как сообщал OBOZREVATEL, матч 8-го тура отбора на чемпионат Европы-2020 между Украиной и Боснией и Герцеговиной завершился со счетом 1:1.

Уже на 15-й минуте Андрей Ярмоленко открыл счет, однако во втором тайме гости восстановили равновесие.

После матча Петраков признался, что в раздевалке все футболисты очень расстроены результатом.