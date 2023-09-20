УЕФА наказал Украину за матч с Италией

Дисциплинарный комитет Европейского футбольного союза (УЕФА) наказал Украинскую ассоциацию футбола после матча с Италией в отборе на чемпионат Европы-2024 из-за расистского поведения своих болельщиков. УАФ должна будет заплатить 20 000 евро, а также будет вынуждена закрыть часть трибун во время следующего домашнего матча под эгидой УЕФА.

"Украинская ассоциация футбола должна сообщить УЕФА до начала матча номера секторов, которые будут закрыты. Минимальное количество 5000 мест", - говорится в тексте решения.

Также УЕФА принял решение штрафовать УАФ на 5000 евро за запуск фейерверков и на 8000 евро за блокирование общественных мест.

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Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по футболу в 6-м туре отборе на чемпионат Европы проиграла команде Италии. Матч на стадионе "Сан Сиро" в Милане 12 сентября завершился со счетом 2:1.

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