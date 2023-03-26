Сборная Англии по футболу лишилась правого защитника Риса Джеймса перед поединком с командой Украины в квалификации на чемпионат Европы-2024. Как сообщает Футбольная ассоциация Англии, 23-летний игрок "Челси" повторно повредил колено, травмированное еще в октябре.

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Джеймс уже покинул тренировочный лагерь английской сборной. Защитник, сыгравший в текущем сезоне за сборную 15 матчей, в 1-м туре отбора на Евро-2024 вышел против Италии лишь на 85-й минуте.

Также ранее стало известно, что не сможет принять участие в игре с украинцам и левый защитник Люк Шоу, получивший во встрече с Италией красную карточку.

Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, отвечая на вопросы журналистов перед игрой отбора на чемпионат Европы-2024 против команды Украины, высказался о ситуации в нашей стране.

Отметим, что накануне сборная Англии обыграла Италию в первом матче квалификации Евро-2024. В то же время наши будущие соперники потеряли лидера обороны. Кроме того, ранее англичане лишились на игру с нашей сборной лучшего бомбардира 2023 года Маркуса Рэшфорда.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в отборочном турнире стартует в воскресенье, 26 марта. Подопечные Руслана Ротаня на легендарном "Уэмбли" сразятся со сборной Англии. Уже известны телеканалы, которые организуют прямую трансляцию.

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