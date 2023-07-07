Россия отказалась включать крымские команды в свой чемпионат

Футбольные клубы временно оккупированного не примут участие в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза (РФС) в новом сезоне. В стране-агрессорке отказались от идеи аннексии после консультаций с Европейским футбольным союзом (УЕФА).

Видео дня

Об этом в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" объявил генеральный секретарь РФС Максим Митрованов. Он отметил, что первенство второй лиги чемпионата России, который организовывает Футбольная национальная лига (ФНЛ), по мнению УЕФА, находится в юрисдикции РФС.

"Никаких особых постановлений и не было. Была некая позиция, письма, которые касались неприема в федерацию футбола, особого статуса Крымского футбольного союза. Который, кстати, не находится в том числе юридически в Украинской ассоциации футбола. Это территория с особым футбольным режимом, откуда профессиональные клубы не должны допускаться до участия в профессиональные лиги", – сказал Митрофанов.

Ранее Россия планировала допустить "Севастополь" и ялтинский "Рубин" к розыгрышу во втором дивизионе первенства страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат Госдумы Дмитрий Свищев пожаловался на Украину в УЕФА и ФИФА, отметив, что наша страна не имеет права требовать наказать Россию за признание крымских команд частью своего чемпионата.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!