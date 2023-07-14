Есть нюанс: крымские клубы отказались играть в Кубке России по футболу

Ялтинский "Рубин" и "Севастополь" не будут участвовать в новом розыгрыше Кубка России по футболу. При этом обе команды из временно оккупированного Крыма намерены стартовать в розыгрыше второго дивизиона первенства страны-агрессора, против чего ранее выступили в УЕФА.

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Президент "Рубина" Кирилл Шапошников в комментарии пресс-службе клуба отметил, что его футболистам нецелесообразно тратить силы на два турнира сразу.

"Для нас участие в Кубке России на данном этапе не является самоцелью. Давайте говорить объективно – мы заходим в турнир, который является для нас главным и приоритетным. И наша основная задача – в нем закрепиться. Заходить сразу и параллельно одной командой во второй турнир сложно, особенно для новичков таких серьезных соревнований. А мы хотим двигаться постепенно", – сказал функционер.

В свою очередь, генеральный директор "Севастополя" и предатель Украины Валерий Чалый в разговоре с клубным сайтом также не видит смысла участвовать в кубковом турнире.

"Перед нами стоят амбициозные задачи в турнире Второй лиги. О перспективах участия коллектива в Кубке России пока ничего заявить не могу, но мы готовы к любому развитию событий. На данном этапе нашей команде было бы целесообразнее сосредоточиться на одном турнире, в связи с логистическими и финансовыми вопросами", – подчеркнул руководитель крымской команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что крымские команды не будут участвовать в турнирах под эгидой организации, но считают вторую лигу чемпионата страны самостоятельной организацией.

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