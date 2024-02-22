Самого титулованного футболиста в истории приговорили к 4,5 годам тюрьмы: все подробности

Легендарный бразильский защитник Дани Алвес, который вместе с Лионелем Месси является самым титулованным футболистом в истории, признан виновным в деле об изнасиловании. Суд Барселоны приговорил бывшего игрока каталонской "Барселоны" к 4,5 годам лишения свободы.

Об этом с места событий информирует издание AS. Алвес совершил акт насилия в отношении девушки в ночном клубе Sutton в столице Каталонии в ночь на 30 декабря 2022 года. Судьи пришли к выводу, что бразильский футболист действовал намеренно и принудил потерпевшую к сексу.

Алвесу назначили тюремный срок в девять лет и пять месяцев, однако чуть более половины наказания заменили на условное. Также он будет вынужден заплатить 150 тысяч евро потерпевшей и возместить судебные издержки. Отметим, что после начала судебного процесса на развод подала жена футболиста Жоана Санс. А первая супруга спортсмена Динора Сантана встала на его защиту.

40-летний бразильский правый защитник, который до своего ареста в январе-2023 выступал за мексиканский "Пумас", за свою карьеру выиграл 44 трофея. Он становился чемпионом Испании, Италии и Франции, трижды побеждал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА, дважды брал Кубок УЕФА.

В 2021 году вместе со сборной Бразилии он стал олимпийским чемпионом. Любопытно, что в составе "селесао" Алвес так и не смог стать призером на мировых первенствах, лишь однажды (2014) дойдя до полуфинала турнира.

Как сообщал OBOZ.UA, нападающий московского "Спартака" Квинси Промес был признан виновным в контрабанде наркотиков и приговорен к шести годам тюремного заключения.

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