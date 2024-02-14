Нападающий московского "Спартака" Квинси Промес был признан виновным в контрабанде наркотиков и приговорен к шести годам тюремного заключения. Нидерландский суд установил, что бывший игрок национальной сборной (50 матчей) причастен к перевозке запрещенных веществ общим весом в 1362 кг.

В России, которая по традиции покрывает преступников, не намерены выдавать Промеса нидерландскому правосудию. Известный тренер Гаджи Гаджиев, прикрываясь преступной войной против Украины, отметил, что само дело выглядит сомнительно, а сам футболист должен продолжить выступать за "Спартак".

"Я не думаю, что Россия, в той ситуации, в которой она сейчас находится, вышлет из страны Квинси Промеса. Россия ведет СВО (так в РФ позорно называют агрессию в отношении Украины – ред.) фактически, в том числе и против Голландии. Там вся Европа. Голландцы среди них. Не думаю, что наше правительство его выдаст. Имиджевая история для "Спартака" была бы плохой, если бы это было еще до СВО. Теперь же, учитывая отношения к нам со стороны многих европейских стран, у России не может быть взаимопонимания со страной, в которой Промеса осудили", – сказал Гаджиев порталу Metaratings.

Отметим, что ранее Промеса признали виновным в нападении с ножом на одного из родственников, осудив его на полтора года. После открытия уголовного дела, футболист сбежал в Россию, которую покинул за три года до того.

Как сообщал OBOZ.UA, израильский легионер турецкого футбольного клуба "Антальяспор" Сагив Ехезкель был отправлен в тюрьму после одного из матчей, а затем депортирован из страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!