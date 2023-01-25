Полиция нашла доказательства вины самого титулованного футболиста мира в изнасиловании

Полиция нашла доказательства вины бразильского футболиста Дани Алвеса в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе Барселоны 30 декабря. По информации El Periodico, экспертиза обнаружила у потерпевшей травмы, которые которые были получены в борьбе с кем-то, а также следы семенной жидкости.

Видео дня

Издание сообщает, что отпечатки 39-летнего Алвеса были обнаружены в туалете ночного клуба. Также полиция получила в свое распоряжение видео с нагрудной камеры одного из копа, который первым прибыл на место преступления и общался с потерпевшей. Девушка на видео утверждает, что спортсмен ее изнасиловал.

"На кадрах можно увидеть "плачущую и нервную женщину", - говорится в статье El Periodico.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дани Алвес был арестован в Испании 21 января. Ему грозит срок от 4 до 12 лет.

Алвес завоевал за карьеру 46 трофеев и является самым титулованным футболистом в истории. В составе сборной Бразилии Алвес выступил на ЧМ-2022 в Катаре, где дошел до 1/4 финала.

В ходе карьеры защитник также играл за "Севилью", "Ювентус", "Пари Сен-Жермен" и "Сан-Паулу". Он покинул "Барселону" в конце прошлого сезона. В 2022 году футболист заключил контракт с мексиканским клубом "Пумас".

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