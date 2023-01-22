Самый титулованый футболист мира арестован по подозрению изнасиловании. Ему грозит до 12 лет тюрьмы

Легендарный футболист "Барселоны" Дани Алвес был арестован в Испании. 39-летний защитник сборной Бразилии обвиняется в изнасиловании 23-летней девушки, сообщает Cope.

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По версии предполагаемой жертвы, имя которой не называется, инцидент случился 30 декабря в клубе Sutton (Барселона). Алвес начал трогать девушку, затем поднес ее руку к своему пенису, а после увел ее в туалет.

Там он заперся с ней в кабинке, сел на унитаз, задрал ей платье и усадил на себя сверху. Затем повалил на пол и вынудил сделать ему минет. После этого бразилец ударил девушку, поднял с пола и изнасиловал.

Утром 20 января Алвес явился в полицейский участок Лес-Кортс в каталонской столице для допроса.

Бразилец, по данным TV3, трижды дал противоречащие друг другу показания. Сначала он сказал, что не знает девушку, обвинившую его в изнасиловании, затем заявил, что видел ее, но ничего не было. А потом сказал, что это она накинулась на него, пока игрок собирался справить нужду, и сделала ему минет.

Кроме того, по данным регионального телевидения, Алвес вел себя самоуверенно на суде, считая, что его не накажут, уточняет Marca.

После ареста Дани доставили в суд, где для него избрали временную меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Marca сообщает, что судья счел, что у Алвеса достаточно финансовых ресурсов, чтобы скрыться.

Кроме того, у футболиста есть и бразильское, и испанское гражданства, а между Испанией и Бразилией нет договора об экстрадиции. Ему грозит срок от 4 до 12 лет.

Бразилец был крайне подавлен в свою первую ночь в тюрьме. Он почти не ел и не говорил, но с уважением относился к персоналу. Он не смог вспомнить ни один номер телефона, поэтому не звонил.

По информации El Pais, обвинительница отказалась принимать компенсацию и хочет, чтобы спортсмена наказали по закону.

Из записей с камер видеонаблюдения следует, что бразилец и девушка, обвинившая его в изнасиловании, находились в туалете около 15 минут, пишет Marca.

Алвес завоевал за карьеру 46 трофеев и является самым титулованным футболистом в истории. В составе сборной Бразилии Алвес выступил на ЧМ-2022 в Катаре, где дошел до 1/2 финала.

В ходе карьеры защитник также играл за "Севилью", "Ювентус", "Пари Сен-Жермен" и "Сан-Паулу". Он покинул "Барселону" в конце прошлого сезона. В 2022 году футболист заключил контракт с мексиканским клубом "Пумас".

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