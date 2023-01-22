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Самый титулованый футболист мира арестован по подозрению изнасиловании. Ему грозит до 12 лет тюрьмы

Максим Иншаков
Футбол
3 минуты
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Самый титулованый футболист мира арестован по подозрению изнасиловании. Ему грозит до 12 лет тюрьмы

Легендарный футболист "Барселоны" Дани Алвес был арестован в Испании. 39-летний защитник сборной Бразилии обвиняется в изнасиловании 23-летней девушки, сообщает Cope.

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По версии предполагаемой жертвы, имя которой не называется, инцидент случился 30 декабря в клубе Sutton (Барселона). Алвес начал трогать девушку, затем поднес ее руку к своему пенису, а после увел ее в туалет.

Самый титулованый футболист мира арестован по подозрению изнасиловании. Ему грозит до 12 лет тюрьмы

Там он заперся с ней в кабинке, сел на унитаз, задрал ей платье и усадил на себя сверху. Затем повалил на пол и вынудил сделать ему минет. После этого бразилец ударил девушку, поднял с пола и изнасиловал.

Утром 20 января Алвес явился в полицейский участок Лес-Кортс в каталонской столице для допроса.

Самый титулованый футболист мира арестован по подозрению изнасиловании. Ему грозит до 12 лет тюрьмы

Бразилец, по данным TV3, трижды дал противоречащие друг другу показания. Сначала он сказал, что не знает девушку, обвинившую его в изнасиловании, затем заявил, что видел ее, но ничего не было. А потом сказал, что это она накинулась на него, пока игрок собирался справить нужду, и сделала ему минет.

Кроме того, по данным регионального телевидения, Алвес вел себя самоуверенно на суде, считая, что его не накажут, уточняет Marca.

Самый титулованый футболист мира арестован по подозрению изнасиловании. Ему грозит до 12 лет тюрьмы

После ареста Дани доставили в суд, где для него избрали временную меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Marca сообщает, что судья счел, что у Алвеса достаточно финансовых ресурсов, чтобы скрыться.

Кроме того, у футболиста есть и бразильское, и испанское гражданства, а между Испанией и Бразилией нет договора об экстрадиции. Ему грозит срок от 4 до 12 лет.

Самый титулованый футболист мира арестован по подозрению изнасиловании. Ему грозит до 12 лет тюрьмы

Бразилец был крайне подавлен в свою первую ночь в тюрьме. Он почти не ел и не говорил, но с уважением относился к персоналу. Он не смог вспомнить ни один номер телефона, поэтому не звонил.

По информации El Pais, обвинительница отказалась принимать компенсацию и хочет, чтобы спортсмена наказали по закону.

Самый титулованый футболист мира арестован по подозрению изнасиловании. Ему грозит до 12 лет тюрьмы

Из записей с камер видеонаблюдения следует, что бразилец и девушка, обвинившая его в изнасиловании, находились в туалете около 15 минут, пишет Marca.

Самый титулованый футболист мира арестован по подозрению изнасиловании. Ему грозит до 12 лет тюрьмы

Алвес завоевал за карьеру 46 трофеев и является самым титулованным футболистом в истории. В составе сборной Бразилии Алвес выступил на ЧМ-2022 в Катаре, где дошел до 1/2 финала.

Самый титулованый футболист мира арестован по подозрению изнасиловании. Ему грозит до 12 лет тюрьмы

В ходе карьеры защитник также играл за "Севилью", "Ювентус", "Пари Сен-Жермен" и "Сан-Паулу". Он покинул "Барселону" в конце прошлого сезона. В 2022 году футболист заключил контракт с мексиканским клубом "Пумас".

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