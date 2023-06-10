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Самая сексуальная болельщица ЧМ-2022 своим нарядом произвела фурор на финале Лиги чемпионов. Фото

Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
3,3 т.
Ивана Кнолл

Самая горячая фанатка чемпионата мира по футболу Ивана Кнолл появилась на трибунах олимпийского стадиона им. Ататюрка в Стамбуле, где в 22:00 стартует финал Лиги чемпионов. 30-летняя хорватка произвела настоящий фурор среди фанатов.

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Кнолл, на которой был откровенный топ и короткие шорты, моментально привлекла внимание всех болельщиков. Многие из них не отказались себе в удовольствии сфотографироваться со звездой Instagram, на которую подписано более 3 млн фоловеров. 

Самая сексуальная болельщица ЧМ-2022 своим нарядом произвела фурор на финале Лиги чемпионов. Фото
Самая сексуальная болельщица ЧМ-2022 своим нарядом произвела фурор на финале Лиги чемпионов. Фото
Самая сексуальная болельщица ЧМ-2022 своим нарядом произвела фурор на финале Лиги чемпионов. Фото
Самая сексуальная болельщица ЧМ-2022 своим нарядом произвела фурор на финале Лиги чемпионов. Фото
Самая сексуальная болельщица ЧМ-2022 своим нарядом произвела фурор на финале Лиги чемпионов. Фото

Напомним, что мировую известность Кнол обрела на чемпионате мира по футболу-2022, где Кнолл получила неофициальный титул самой сексуальной болельщицы,

Самая сексуальная болельщица ЧМ-2022 своим нарядом произвела фурор на финале Лиги чемпионов. Фото
Самая сексуальная болельщица ЧМ-2022 своим нарядом произвела фурор на финале Лиги чемпионов. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, Ивана Кнолл назвала легендарного Владимира Кличко идеалом мужчины. Главная болельщица мундиаля, считает украинского экс-чемпиона мира в супертяжелом весе лучшим из лучших.

Самая сексуальная болельщица ЧМ-2022 своим нарядом произвела фурор на финале Лиги чемпионов. Фото

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