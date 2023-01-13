Секс-символ ЧМ-2022 назвала украинца идеалом мужчины

Бывшая Мисс Хорватии Ивана Кнолл, ставшая настоящим секс-символом чемпионата мира 2022 года в Катаре, назвала легендарного Владимира Кличко идеалом мужчины. Главная болельщица бронзовых призеров мундиаля, считает украинского экс-чемпиона мира в супертяжелом весе лучшим из лучших.

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В этом хорватская фанатка призналась в комментарии порталу Sport Bible. При этом она не стала объяснять, почему ее выбор пал именно на украинца.

"Вы знаете, кто для меня №1? Есть один мужчина, который для меня лучший из лучших. Это мой знаменитый краш. Владимир Кличко. Он похож на идеал мужчины для меня", – сказала Кнолл.

Хорватка произвела настоящий фурор на ЧМ-2022. Она не стеснялась появляться в откровенных нарядах в стране, где существуют запреты в отношении женщин. При этом местные мужчины охотно фотографировались с фанаткой сборной Хорватии.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Марокко, ставшая сенсацией чемпионата мира по футболу 2022 года, отказалась участвовать в чемпионате африканских наций.

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