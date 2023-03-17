Ротань вновь изменил состав сборной Украины на матч с Англией: команда потеряла еще двух игроков ''Шахтера''

Сборная Украины по футболу понесла очередные потери перед стартом в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года. "Сине-желтые", которые начнут квалификацию к первенству выездным матчем с Англией 26 марта, не сможет рассчитывать на двух игроков "Шахтера".

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Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). Временно исполняющий обязанности главного тренера сборной Руслан Ротань был вынужден отказаться от услуг защитника Ефима Конопли и полузащитника Александра Зубкова. Оба "горняка" получили травмы в поединке против "Фейеноорда" в Лиге Европы.

Ротань решил перевести из резервного списка национальной команды в основной защитнику "Александрии" Денису Мирошниченко. Перед этим наставник сборной вывел из состава голкипера "Шахтера" Дмитрий Ризныка.

СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА МАТЧ С АНГЛИЕЙ

Вратари: Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк), Никита Шевченко ("Александрия").

Защитники: Александр Караваев, Денис Попов (оба – "Динамо" Киев), Николай Матвиенко, ("Шахтер" Донецк), Денис Мирошниченко ("Александрия"), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Эдуард Соболь ("Страсбур", Франция), Александр Сваток, Эдуард Сарапий (оба – "Днепр-1" Днепр).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все – "Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба – "Динамо" Киев), Александр Пихаленок ("Днепр-1" Днепр), Андрей Ярмоленко ( "Аль-Айн", ОАЭ), Руслан Малиновский ("Олимпик" Марсель, Франция), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Евгений Коноплянка ("Краковия" Краков, Польша).

Нападающие: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгия), Артем Довбик ("Днепр-1" Днепр).

Резервный список

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк).

Полевые игроки: Александр Тымчик ("Динамо" Киев), Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Дмитрий Крыськив, Даниил Сикан, Егор Назарина (все – "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк ("Днепр-1" Днепр), Виктор Коваленко ("Специя", Италия), Даниил Игнатенко ("Бордо", Франция).

Национальная команда начнет свой сбор 20 марта в Лондоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер эмиратского "Аль-Айна" Сергей Ребров поделился своими эмоциями от возвращения в сборную Украины Евгения Коноплянки.

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