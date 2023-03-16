'Шахтер' пропустил семь мячей и вылетел из Лиги Европы. Видео

Донецкий "Шахтер" разгромно проиграл в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и завершил выступление в еврокубках. Подопечные Игора Йовичевича в Роттердаме на стадионе "Фейеноорд" со счетом 1:7 уступили местному одноименному клубу.

Видео дня

С первых минут хозяева устроили мощный пресинг украинцам. "Шахтер" с большим трудом переходил половину поля, в основном защищаясь. "Фейеноорд" иногда не позволял нашим соотечественникам даже вывести мяч из своей штрафной, совершая перехват за перехватом, и уже на 9-й минуте добился успеха.

После потери в центре поля нидерландцы легко прошли полполя, мяч попал к Сантьяго Хименесу, тот отыграл несколько наших защитников, точно пробив мимо Трубина.

Доминирование 15-кратного чемпиона Нидерландов было абсолютным, что вскоре привело ко второму забитому голу. После обрезки украинцев, хозяева легко прорвали оборону и Оркун Кекчу сделал счет 2:0.

Еще до перерыва фаворит оформил разгром. После фланговой атаки прострел Уссама Идрисси пришел в руку Ефиму Конопле и испанский арбитр Хесус Хиль Мансано уверенно указал на 11-метровую отметку. Пенальти точно реализовал Кекчу.

Унижение "Шахтера" продолжилось после перерыва. "Оранжево-черные" пропустили четыре мяч и были близки к тому, чтобы повторить свой исторический антирекорд. В 2015 году со счетом 0:7 "Шахтер" проиграл "Баварии" в Лиге чемпионов.

Однако репутацию спас Кевин Келси, забив гол престижа на 87-й минуте.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый матч между нидерландским и украинским клубами завершился вничью 1:1. В этой игре Ярослав Ракицкий забил невероятный гол спиной, вызвав фурор среди болельщиков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!