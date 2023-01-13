Россию не допустят к ЧМ-2026 по футболу: легенда сборной РФ сделал заявление

Сборная России по футболу не сыграет на чемпионате мира 2026 года, который примут Соединенный Штаты Америки, Мексика и Канада. Отстранение представителей страны-агрессора от международных соревнований до этого периода не будет снято, а возможный переход в Азиатскую конфедерацию (АФК) не поможет обойти санкции.

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Такое мнение в интервью пропагандистскому изданию "Известия" выразил бывший игрок сантк-петербургского "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин. Легенда сборной России призвал чиновников заниматься развитием футбола в стране, а не думать о возвращении в турниры.

"Думаю, по Азии просто отложили принятие какого-либо решения. Лично мне без разницы, что будет. Я приму все что угодно. Мы и так не попадем на ЧМ-2026. Не дадут нам там сыграть. Я так думаю. Думаю, бан этот на много лет. Зависит от того, как завершится конфликт. Мне кажется, нам надо заниматься своим футболом. Каждый должен на своем месте максимально хорошо делать свое дело. И все вместе мы должны развивать футбол в своей стране", – сказал Аршавин.

Ранее Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) подтвердил справедливость отстранения российских команд от международных турниров из-за вторжения РФ в Украину. Сам Аршавин заявил, что РФ не нужна Европейскому футбольному союзу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ветеран московского "Спартака" Евгений Ловчев назвал политизированным решение CAS отклонить апелляцию российских клубов по делу о поправке, которая позволяет легионерами приостанавливать действие контрактов.

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