''Мы УЕФА вообще не нужны'': в России неожиданно прозрели, поняв, чего стоят на самом деле

Европейский футбольный союз (УЕФА) не особо заинтересован в сотрудничестве с Россией, поэтому не будет препятствовать переходу страны-агрессора в Азиатскую конфедерацию (АФК). При этом даже контракт УЕФА с "Газпромом", который был разорван сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украине, не является аргументом в пользу того, что россияне могут шантажировать европейцев.

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Такое мнение в интервью YouTube-каналу "СБГ-шоу" выразил легендарный нападающий сборной России Андрей Аршавин. Бывший футболист сантк-петербургского "Зенита" и лондонского "Арсенала" добавил, что выступает против ухода РФ в АФК.

"Мы шантажируем УЕФА переходом в Азию? Какой шантаж? Мы не в такой сильной позиции. "Вы уходите? Ну и ладно" – вот, как это могло бы выглядеть. Мы УЕФА вообще не нужны. Когда конфликт начался, они быстро убрали "Газпром" и вообще не парились. Может, как деньги мы им нужны, но как футбол... Думаете, они хотели видеть "Зенит" в Лиге чемпионов? Конечно, нет. Они бы лучше "Тоттенхэм" условный видели. Или "Манчестер Юнайтед". Обидненько, зато честно. В Азию переходить не надо. Нужно развивать свой футбол", – сказал Аршавин.

Ранее бывший игрок киевского "Динамо" и сборной России Андрей Канчельскис выразил уверенность в том, что российские команды не будут восстановлены в турнирах УЕФА в ближайшие 10 лет. 27 декабря Россия должна была объявить о выходе из УЕФА и переходе в Азию, однако неожиданно голосование было отложено. Позже всплыла причина такого решения.

Как сообщал OBOZREVATEL, представительница Австралийской федерации футбола Бонита Мерсиадес призвала исключить Россию из мирового футбола.

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