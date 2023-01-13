''Нас и дальше будут душить'': в России назвали решение CAS доказательством, что ''мир разделился на два лагеря''

Ветеран московского "Спартака" Евгений Ловчев назвал политизированным решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) отклонить апелляцию российских клубов по делу о поправке, которая позволяет легионерами приостанавливать действие контрактов. Он также заявил о том, что мир разделился на две части после начала войны, которую развязала РФ в Украине.

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Такое мнение бывший футболист сборной СССР выразил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". По словам Ловчева, Россию якобы поддерживают Китай и страны БРИКС (Бразилия, Индия и Южно-Африканская Республика), а давление на агрессоров продолжится.

"Решение CAS политизировано, нас и дальше будут душить. Но оно не является самым главным сегодня. Важнее, что мир разделился на два лагеря. Один уже сформировался – Америка и Западная Европа, второй только формируется – Россия, Китай, страны БРИКС. Президент МОК Томас Бах и другие выпустили джинна из бутылки, рекомендовав федерациям не допускать россиян. Оттуда пошло все дальше", – сказал экс-футболист.

Ранее CAS подтвердил справедливость отстранения российских футбольных команд от международных соревнований.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети высмеяли бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Николая Валуева, который сравнил решение CAS по России с трибуналом над экс-президентом Югославии Слободаном Милошевичем.

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