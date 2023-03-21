Россияне обстреляли школу в 50 метрах от дома защитника сборной Украины. Там живут его родители

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев рассказал, что родители продолжают оставаться в Херсоне после его освобождения. Футболист переживает из-за семьи, потому что российские оккупанты постоянно обстреливают родной город и снаряды падают недалеко от его дома.

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Караваев, который отправился в составе сборной Украины в Лондон на отборочный матч Евро-2024 против Англии, признался проекту ВЗБІРНА, что недавно от обстрелов оккупантов пострадала его школа.

"Постоянно идут обстрелы. В мою школу попали вот неделю назад. Я фото увидел в Интернете, увидел свой класс. Прям в переднюю часть школы снаряд прилетел. А от моей школы дом родителей находится метрах в 50, не больше, поэтому, конечно, я переживаю", – рассказал Александр.

Также Караваев отметил, что его родители не хотят уезжать из Херсона: "Они помогают тем, кто не может помочь себе. Они уже привыкли к этой ситуации и хотят быть дома".

Тем не менее жители Херсона ждут, когда ВСУ освободят и левобережную часть области, откуда в украинцев летят снаряды россиян.

"Отец всегда пишет, что они очень ждут, когда наши воины их туда подальше к Крыму отгонят, чтобы не могли уже бить артиллерией. Потому что они с левого берега постоянно стреляют и стреляют. И куда попадет – туда попадет", – подытожил защитник.

Ранее отец игрока "Динамо", который жил долгие месяцы в российской оккупации в Херсоне, рассказал про попытки захватчиков перевести город на оплату рублями. Но херсонцы, по словам Александра Караваева-старшего, сопротивлялись как могли.

Отец футболиста сборной Украины отметил, что продавщицы на рынках оккупированного областного центра не церемонились с теми, кто пытался рассчитаться российскими бумажками.

Также OBOZREVATEL рассказывал, что Александру Караваеву после аннексии Крыма предлагали принять российское гражданство.

Помимо этого, Караваев сообщил, что российские оккупанты хотели похитить родителей футболиста сборной Украины Виктора Коваленко.

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