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Россияне обстреляли школу в 50 метрах от дома защитника сборной Украины. Там живут его родители

Елена Павлова
Футбол
3 минуты
3,9 т.
Россияне обстреляли школу в 50 метрах от дома защитника сборной Украины. Там живут его родители

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев рассказал, что родители продолжают оставаться в Херсоне после его освобождения. Футболист переживает из-за семьи, потому что российские оккупанты постоянно обстреливают родной город и снаряды падают недалеко от его дома.

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Караваев, который отправился в составе сборной Украины в Лондон на отборочный матч Евро-2024 против Англии, признался проекту ВЗБІРНА, что недавно от обстрелов оккупантов пострадала его школа.

Россияне обстреляли школу в 50 метрах от дома защитника сборной Украины. Там живут его родители

"Постоянно идут обстрелы. В мою школу попали вот неделю назад. Я фото увидел в Интернете, увидел свой класс. Прям в переднюю часть школы снаряд прилетел. А от моей школы дом родителей находится метрах в 50, не больше, поэтому, конечно, я переживаю", – рассказал Александр.

Россияне обстреляли школу в 50 метрах от дома защитника сборной Украины. Там живут его родители
Россияне обстреляли школу в 50 метрах от дома защитника сборной Украины. Там живут его родители
Россияне обстреляли школу в 50 метрах от дома защитника сборной Украины. Там живут его родители

Также Караваев отметил, что его родители не хотят уезжать из Херсона: "Они помогают тем, кто не может помочь себе. Они уже привыкли к этой ситуации и хотят быть дома".

Тем не менее жители Херсона ждут, когда ВСУ освободят и левобережную часть области, откуда в украинцев летят снаряды россиян.

Россияне обстреляли школу в 50 метрах от дома защитника сборной Украины. Там живут его родители

"Отец всегда пишет, что они очень ждут, когда наши воины их туда подальше к Крыму отгонят, чтобы не могли уже бить артиллерией. Потому что они с левого берега постоянно стреляют и стреляют. И куда попадет – туда попадет", – подытожил защитник.

Россияне обстреляли школу в 50 метрах от дома защитника сборной Украины. Там живут его родители
Россияне обстреляли школу в 50 метрах от дома защитника сборной Украины. Там живут его родители

Ранее отец игрока "Динамо", который жил долгие месяцы в российской оккупации в Херсоне, рассказал про попытки захватчиков перевести город на оплату рублями. Но херсонцы, по словам Александра Караваева-старшего, сопротивлялись как могли.

Россияне обстреляли школу в 50 метрах от дома защитника сборной Украины. Там живут его родители

Отец футболиста сборной Украины отметил, что продавщицы на рынках оккупированного областного центра не церемонились с теми, кто пытался рассчитаться российскими бумажками.

Также OBOZREVATEL рассказывал, что Александру Караваеву после аннексии Крыма предлагали принять российское гражданство.

Россияне обстреляли школу в 50 метрах от дома защитника сборной Украины. Там живут его родители

Помимо этого, Караваев сообщил, что российские оккупанты хотели похитить родителей футболиста сборной Украины Виктора Коваленко.

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