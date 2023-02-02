''Извините, не со мной'': игрок ''Динамо'' рассказал, как ему предлагали предать Украину и стать россиянином

Защитник киевского "Динамо" Александр Караваев в 2014 году отказался принимать российское гражданство, которое ему предлагали во время выступления в ПФК "Севастополь". По словам футболиста сборной Украины, тогдашний президент клуба Александр Красильников даже не пытался перевезти команду с временно оккупированного Крыма.

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Об этом Караваев рассказал в интервью YouTube-каналу Профутбол Digital. Он отметил, что руководство "Севастополя" прекрасно понимало, что они станут россиянами, и пыталось склонить к предательству Украины футболистов.

"За месяц до окончания чемпионата уже начались все эти разговоры. Этот Красильников уже все понимал, он начал всех по одному вызывать в свою кабинет и говорить, что есть возможность остаться, принять гражданство, что Россия будет 100%. Я ответил: "Извините, это не со мной". Такие настроения там были. Они понимали, что они там останутся. Разговоров о том, чтобы сохранить "Севастополь" в Украине, не было", – поделился воспоминаниями Караваев.

Отметим, что 30-летний уроженец Херсона выступал в крымском клубе с 2012 по 2014 год. Он провел 66 матчей и забил девять голов за севастопольцев, после чего перебрался в луганскую "Зарю.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов объяснил свой переход в американский "Интер" (Майами) в том числе необходимостью защитить свою семью от войны в Украине, чем вызвал возмущение украинцев.

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