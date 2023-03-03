Российские оккупанты хотели похитить родителей футболиста сборной Украины

Российские оккупанты намеревались похитить родителей и родственников игрока сборной Украины и итальянской "Специи" Виктора Коваленко. При этом планам мародеров, убийц и преступников из вооруженных сил РФ не суждено было реализоваться, хотя близкие нашего спортсмена не захотели покидать родной Херсон.

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Об этом для фильма о годе украинского футболу во время войны "Игра несломленных", который вышел на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола, рассказал защитник киевского "Динамо" Александр Караваев. Его родители также оказались в оккупации в Херсоне, который был освобожден ВСУ 11 ноября минувшего года.

"Когда оккупанты зашли в Херсон, я понял, что все. Я понимал, что мои родители там. У них там есть футболки, награды, флаги, шарфы. Это все есть дома, потому что родители это коллекционируют. Они не то, чтобы прятались, но побаивались, потому что вроде говорили – это надо у Вити Коваленко спросить, – что был такой случай, что пришли туда, где он жил, и у соседей спрашивали, где живет семья Коваленко. Я так понимаю, что их хотели выкрасть, а потом требовать выкуп", – поделился воспоминаниями Караваев.

Ранее Виктор Коваленко рассказал о том, как российские солдаты расстреляли его друзей в Херсоне, не вернув даже тел убитых украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Караваев рассказал, как после аннексии Крыма ему предлагали принять российское гражданство. А футболист "Львова" Алексей Дитятьев высмеял Следком РФ, который затеял в отношении него проверку после того, как он сорвал российский флаг в Турции.

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