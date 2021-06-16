Россия выглядит не очень. Мертвая команда, – чемпион Чехии

Знаменитый чешский футболист и тренер Иржи Ярошик, который в сезоне 2003/2004 выступал за московский ЦСКА, раскритиковал уровень сборной России на Евро-2020. По мнению 43-летнего Ярошика, россияне, победив Финляндию, сделали это при крайне низком уровне игры.

Чех, который вместе со "Слованом" и "Спартой" 4 раза (1997, 2000, 2001, 2003) выигрывал чемпионат страны, признался, что последние полчаса матча в Питере он не получал от просмотра никаких эмоций.

"Ничего там не было. Я не видел никакого футбола. Мне казалось, что никто не хочет с мячом играть. Не было движения на получение мяча. Ожидал немного другую игру", – цитирует Ярошика "СЭ".

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Иржи думает, что в заключительном туре у РФ есть шансы победить команду Дании.

"Думаю, что Дания все-таки по зубам России. Но пока Россия выглядит не очень. Я бы сказал – мертвая команда", – заявил Ярошик.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 2-го тура Финляндия – Россия завершился со счетом 0:1. Несмотря на успех, качество игры подопечных Черчесова вызвало большие вопросы в соцсетях.

Напомним, что в 1-м туре Россия была разгромлена Бельгией.

Позже появился расклад, как РФ выйти в плей-офф турнира.

Напомним, что заключительную игру группового этапа команда России сыграет со сборной Дании.

Напомним, матчи Евро-2020 можно посмотреть на телеканале "Украина".