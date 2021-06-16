Как России выйти в плей-офф Евро-2020: все расклады
После того, как сборная Россия победила Финляндию в матче 2-го тура чемпионата Европы по футболу, она набрала 3 очка и переместилась на вторую строчку в турнирной таблице группы B. Команде РФ в групповом этапе Евро-2020 осталось провести одну игру с Данией (21 июня, 22:00).
Чтобы выйти в 1/8 финала, по регламенту турнира подопечным Станислава Черчесова необходимо занять итоговые первые два места в группе или стать одной из трех лучших команд, что финишируют третьими в своих квартетах.
Существует несколько вариантов развития событий, при которых РФ продолжит выступление на ЧЕ по футболу.
1. Победа над Данией. Этот результат обеспечивает России одно из двух первых мест в группе, но при условии, что во 2-м туре Бельгия обыграет Данию, а в 3-м туре не проиграет Финляндии.
Если же финны сотворят сенсацию в матче с "красными дьяволами" и победят их, то тогда Россия, Бельгия и Финляндия наберут по 6 очков. При распределении мест будут учитывать разницу мячей между этими сборными, затем по числу голов внутри подгруппы и разницу мячей в общей группе.
Учитывая поражение 0:3 от Бельгии в 1-м туре футболисты из России займут только третье место. 6 очков дадут РФ хорошие шансы на проход в плей-офф с третьей позиции.
2. Ничья с Данией при условии, если Дания и Финляндия не победят Бельгию. Тогда россияне займут второе место в группе с 4 очками.
Любое поражение от Дании вычеркивает команду из Российской Федерации из числа участников плей-офф Евро-2020.
Как сообщал OBOZREVATEL, матч 1-го тура ЧЕ Россия – Бельгия завершился со счетом 0:3. После этого российские болельщики высмеяли в соцсетях уровень своей команды.