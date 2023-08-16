Россия нашла сборную, которая согласилась сыграть с ней в футбол, спровоцировав насмешки в сети

Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры с Бахрейном об организации товарищеского матча. В РФС также заявили, что кроме Бахрейна пытаются договорится еще с несколькими федерациями.

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"Мы объявим о матче, как только будет подписан контракт на его проведение", – заявили в службе коммуникаций РФС.

"Огромное" число желающих и Бахрейн, в качестве нового соперника российских футболистов, спровоцировали насмешки у болельщиков РФ.

Напомним, что от товарищеского матча с россиянами отказалась cборная Египта по футболу. Команда, которая рекордные семь раз выигрывала Кубок африканских наций, назвала невозможным спарринг с представителями страны-агрессора, отдав предпочтение соседям по континенту.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля прошлого года российские клубы и национальная сборная РФ были отстранены от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА из-за полномасштабного вторжения в Украину.

В марте 2022-го Международная федерация футбола (ФИФА) дисквалифицировала сборную России в отборе на чемпионат мира-2022.

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