Бывший футболист киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" Андрей Канчельскис в очередной раз подтвердил свои слова о том, что сборная России подкупила соперников на чемпионате мира 2018 года. Экс-нападающий, в активе которого 36 матчей за национальную команду страны-агрессорки, подчеркнул, что об этом факте известно многим, но его предпочитают замалчивать.

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Об этом Канчельскис заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Отвечая на критику со стороны многих экспертов и болельщиков, он назвал людей в России идиотами, а также добавил, что договорной матч хозяева ЧМ-2018 сыграли не только с испанцами.

"Я не говорил именно про сборную Испании. Я говорил про весь чемпионат мира. Думаю, не надо эту тему затрагивать, потому что тогда подняли ее, дураков достаточно – сказали, что меня завербовали. У нас идиотов много с больным воображением. Все прекрасно знают, что это правда, но боятся сказать просто, все занимаются популизмом. Но на самом деле футбольные люди знают об этом", – сказал Канчельскис.

Напомним, на домашнем ЧМ-2018 сборная России в 1/8 финала в серии пенальти победила Испанию. На групповом этапе представители страны-агрессора обыграли Саудовскую Аравию (5:0), Египет (3:1) и проиграли Уругваю (0:3). В четвертьфинале россияне по пенальти проиграли Хорватии.

Как сообщал OBOZREVATEL, звездный футболист сборной Ирана и леверкузенского "Байера" Сердар Азмун отказался выходить на поле на матч с россиянами.

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