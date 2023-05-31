Российский 'удар по коалиции, которая не хочет нас видеть' вызвал лишь насмешки в сети

Знаменитый в прошлом бывший игрок сборной России Андрей Аршавин, работающий сейчас экспертом на российском пропагандистском телеканале "Матч ТВ" стал посмешищем у российских болельщиков после своего решения, как российской национальной футбольной команде вернуть авторитет. Слова Аршавина о том, что нынешней сборной России необходимо сыграть товарищеский поединок с Бразилией вызвали истерику у фанатов.

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"А вот и Андрюша поломался, уже в стиле пропагандистов вещает. Бразильцы согласиться с нами смогут сыграть только при одном условии, если отвалим кучу зелени и то, это не факт, ибо помним пример Боснии и Герцеговины, когда их федерация дала добро, а большинство футболистов послала свою же федерацию и отказались играть. Здесь вполне может такое же случиться, когда ведущие игроки (из топ лиг) тоже не захотят играть с нашей сборной", – пишут российские юзеры.

Пользователи уверены, что Бразилия не будет запятнывать себе репутацию игрой с РФ, а если и согласиться, то за очень большие деньги и выставит абсолютно не звездный состав, а игроков, которые играют в той же России.

"Думаю, Бразилия спокойно выйдет из этой ситуации, поставив на матч тех же Малкома, Клаудиньо, Ренана, Дугласа, Ивана, Мантуана, Альберто, Вендела, условного Талиску, половину бразилов чемпионата Турции и тд. То есть сыграет условная Бразилия-5 с нами, и ни к кому из топ игроков вопросов не будет. А бабла получат", – уверены россияне.

Многие не понимает, в чем будет заключаться "удар" и как это повлияет на дальнейшие игры российской сборной.

"Сыграют один матч и что дальше? Это никак не обязывает другие команды играть с Россией, даже если не будет санкций против Бразилии. У нас почему-то думают, что все боятся санкций, и не рассматривают, что могут быть принципиальные причины. Например, условному Камеруну неприятно играть с Россией по политическим причинам", – уверены болельщики из РФ.

Отметим, 15 июня сборная России должна была в Москве сыграть с Камеруном, однако команда из Африки отказалась от участия в матче. Такая ситуация вызвала настоящую истерику у российских болельщиков.

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