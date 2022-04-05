'Не вернули даже тел': футболист сборной Украины рассказал, как россияне расстреляли его друга в Херсоне

Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко рассказал, что российские оккупанты убили в Херсоне его друга с братом. При этом варвары даже не отдали родственникам тел погибшим для захоронения.

Об этом сам Коваленко рассказал в интервью изданию La Gazzetta dello Sport, пишет calcionews24.com. По словам футболиста итальянской "Специи", его товарищ прятался от обстрелов, а затем попытался покинуть город, но был застрелен.

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"У меня есть фото моего друга. Он пять дней прятался в убежище, потом попытался сбежать. Он сел в машину с братом и девушкой. На первом блокпосту российские военные остановили машину и убили двух мужчин. Не вернули даже тел для захоронения. Девушку продержали три часа, потом отпустили", – рассказал Виктор.

Он выразил уверенность в том, что Украина победит россиян и после возвратиться к мирной жизни. "Тысячи людей улыбались будущему, мечтали и строили свою жизнь, но все это забрала война. Но я уверен, что Украина восстановится", – заявил Коваленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный тренер Вячеслав Грозный признался, что разругался с российскими друзьями из-за войны в Украине. В свою очередь футболист "Руха" Валерий Федорчук назвал россиян рабами и трусами.

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