Появилось видео истерики Роналду в раздевалке на матче Лиги чемпионов

В сети появились кадры эмоциональной речи Криштиану Роналду в перерыве ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2020/2021 против "Порту". Команда из Италии после первого тайма уступала со счетом 0:1, что вызвало у португальца настоящую истерику.

Игра "Юве" очень не понравилась Роналду он вступил в перепалку с Хуаном Куадрадо и футболисты сказали друг другу несколько горячих фраз.

Роналду: "Мы должны работать усерднее. Какого черта! Мы вообще не играли! Абсолютно!"

Куадрадо: "Не волнуйся"

Роналду: "Мы весь тайм играли как де**мо!"

Куадрадо: "Ты должен быть примером для всех"

Роналду: "Я также играл плохо. Мы должны говорить друг другу правду, мы играли де**мово. Это матч Лиги чемпионов, нам нужно показать характер".

La discusión que tuvieron Cristiano Ronaldo y Juan Guillermo Cuadrado cuando fueron compañeros en la Juventus 😲



🎥 las imágenes corresponden al documental Juventus All or Nothing pic.twitter.com/boPd4JHaLK