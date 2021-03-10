"Ювентус" сенсационно вылетел из Лиги чемпионов, победив "Порту"

Португальский "Порту" и дортмундская "Боруссия" стали первыми командами, вышедшими в четвертьфинал Лиги чемпионов.

В ответном поединке 1/8 финала "Ювентус" на домашнем "Альянц-стэдиум" в дополнительное время обыграл "Порту" (3:2), но за счет большего количество голов на выезде и победы в первом матче (2:1), дальше сенсационно прошли именно футболисты из Португалии.

Букмекеры перед игрой на победу подопечных Андреа Пирло принимали ставки с коэффициентом 1,47. Ничейный исход оценивался экспертами в 4,50, а победа "драконов" была крайне маловероятна – 7,60.

После гостевого поражения две недели назад со счетом 1:2, итальянские футболисты в ответной игре с первых минут бросились отыгрываться и смогли провести несколько опасных выпадов.

Но на 18-й минуте матч перевернулся. Демирал завалил Тареми, успевшего поставить ногу перед мячом. Сержиу Оливейру мастерски переиграл Войцеха Шченсны, сделав с пенальти счет 0:1.

Забив гол "Порту" не сел в оборону, а продолжил наседать, нагружая голкипера хозяев опасными ударами.

Португальцы высоко прессинговали. "Ювентус" действовал без ошибок, но не очень уверенно выходил из-под давления. Если первый темп атак итальянцев захлебывался, второго приходилось ждать очень долго. "Ювентус" подолгу перекатывал мяч вблизи центрального куга, но никакого движения вперед не наблюдалось.

Ключевые события случились после перерыва. Уже на 3-й минуте второго тайма Кьеза сравнял счет.

"Юве" атаковал и на 53-й минуте Тареми, ставший героем в первом тайме, стал антигероем во втором. 28-летний нападающий сборной Ирана после свистка отбросил мяч и на ровном месте получил вторую желтую карточку.

Спустя пять минут Кьеза оформил дубль. 23-летний хавбек сборной Италии откликнулся на дальнюю передачу Куадрадо и сделал счет 2:1.

Оставшееся время прошло в атаках туринцев, но на счет это не повлияло.

Развязка наступила во втором экстратайме. На 115-й минуте Сержиу Оливейра дальним ударом со штрафного прошил стенку и защитников

Португальцы радовались не долго. Спустя 120 секунд Рабьо дотянулся до высокой подачи углового от Бернандески и вколотил головой в сетку – 3:2.

На 4-й победный гол у "Ювентуса" сил и времени не хватило.

"Ювентус" Италия – "Порту" Португалия 3:2 (0:1, 2:0, 0:0)

Голы: 0:1 – 19, пенальти Сержиу Оливейра, 1:1 – 49 Кьеза, 2:1 – 63 Кьеза, 2:2 – 115 Сержиу Оливейра, 3:2 – 117 Рабьо.

Ювентус – Шченсны, Демирал, Бонуччи (де Лигт, 75), Алекс Сандро, Рабьо, Куадрадо, Рэмзи (Маккенни, 75), Артур (Кулусевски, 102), Кьеза (Бернардески, 102), Роналду, Мората.

Порту – Марчесин, Пепе, Сануси (Диас, 71), Мбемба, Манафа, Сержиу Оливейра (Лум, 118), Урибе (Груйич, 90), Корона (Диогу Лейте, 118), Отавио (Сарр, 62), Марега (Тони Мартинес, 105), Тареми.

Предупреждения: Отавио (45), Тареми (52), Кьеза (90), Куадрадо (92), Сержиу Оливейра (97), Бернардески (103), Рабьо (114), Мбемба (120).

Удаление: Тареми (54).

В параллельном матче "Боруссия" со счетом 2:2 сыграла в ничью с "Севильей" (первая игры 3:2) и вышла в четвертьфинал ЛЧ.

Испанские футболисты устроили сумасшедшее давление на ворота "Боруссии" и должны были забить гол в первом тайме, но дортмундцы открыли счет в первой же атаке после ошибки гостей.

На 35-й минуте Дилэйни на чужой половине выиграл борьбу сразу у двух игроков "Севильи" , отдал Ройсу, тот влетел в штрафную слева и, сблизившись с вратарем "Севильи", отдал назад Холанду. Эрлинг пробил между ног голкиперу - 1:0.

Несмотря на статистику ударов 11:3 в пользу "Севильи" во втором тайме все тот же Холанд с пенальти сделал счет 2:0.

Гостей это не остановило, они устроили штурм, который на 67-й минуте завершился пенальти в исполнении Эн-Несири. Джан подтолкнул де Йонга в спину и марокканец четко реализовал наказание.

Второй гол "Севилья" забила на 96-й минуте, но по сумме двух матчей прошел дальше немецкий клуб.

"Боруссия" Д Германия – "Севилья" Испания 2:2

Голы: 1:0 – 35 Холанд, 2:0 – 54, пенальти Холанд, 2:1 – 68, пенальти Эн-Несири, 2:2 – 90 Эн-Несири.

Боруссия Д – Хитц, Морей (Менье, 90), Шульц (Загаду, 89), Хуммельс, Джан, Беллингем, Дауд, Азар (Пасслак, 67), Дилэйни, Ройс, Холанд.

Севилья – Буну, Кунде, Диего Карлос, Навас, Акунья, Фернандо (Ракитич, 86), Оскар Родригес (Оливер Торрес, 79), Окампос (де Йонг, 60), Жордан (Гомес, 60), Сусо (Мунир, 86), Эн-Несири.

Предупреждения: Морей (20), Акунья (40), Кунде (51), Холанд (55), Жордан (55), Джан (67), Оскар Родригес (71), Фернандо (76), Диего Карлос (77).

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