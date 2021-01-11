Роналду повторил рекорд футбола по количеству голов в официальных матчах. Видео

Звездный нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отличился в матче 17-го тура итальянской Серии А против "Сассуоло" и повторил рекорд футбола по количеству голов в официальных поединках за клуб и сборную.

Как сообщает авторитетный статистический портал Squawka на своей странице в Twitter, португалец сравнялся с легендарным Йозефом Бицаном, на счету которого 759 забитых мячей. С 1931 по 1955 год чешский форвард провел столько же голов, защищая цвета венского "Рапида", "Адмиры" и пражских "Славии" и "Динамо".

Роналду догнал Бицана по голам Twitter Squawka

Во встрече с "Сассуоло" Роналду поставил решающую точку на 92-й минуте, получив мяч недалеко от центрального круга, обогнав защитника и пустив игровой снаряд мимо вратаря. Победа со счетом 3:1 позволила его команде подняться на четвертое место в таблице. Теперь "Ювентус" отстает от первого "Милана" на 7 очков, но имеет матч в запасе с "Наполи".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация, что Криштиану обошел бразильца Пеле по количеству голов в официальных матчах. Увидев это, "Король футбола" изменил свой профиль в Instagram.