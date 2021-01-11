Роналду повторив рекорд футболу за кількістю голів в офіційних матчах. Відео

Зірковий нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду відзначився в матчі 17-го туру італійської Серії А проти "Сассуоло" і повторив рекорд футболу за кількістю голів в офіційних поєдинках за клуб і збірну.

Як повідомляє авторитетний статистичний портал Squawka на своїй сторінці в Twitter, португалець зрівнявся з легендарним Йозефом Біцаном, на рахунку якого 759 забитих м'ячів. З 1931 по 1955 роки чеський форвард провів стільки ж голів, захищаючи кольори віденського "Рапіда", "Адміри" і празьких "Славії" та "Динамо".

Роналду наздогнав Біцана за кількістю голів Twitter Squawka

У зустрічі з "Сассуоло" Роналду поставив вирішальну крапку на 92-й хвилині, отримавши м'яч недалеко від центрального кола, обігнавши захисника і пустивши ігровий снаряд повз воротаря. Перемога з рахунком 3:1 дозволила його команді піднятися на четверте місце в таблиці. Тепер "Ювентус" відстає від першого "Мілана" на 7 очок, але має матч у запасі з "Наполі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Кріштіану обійшов бразильця Пеле за кількістю голів в офіційних матчах. Побачивши це, "Король футболу" змінив свій профіль в Instagram.