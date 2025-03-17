Решающая битва против Бельгии. Готова ли Украина завоевать повышение в Лиге наций

Уже на этой неделе сборная Украины по футболу проведет 2 матча против Бельгии. Это будет противостояние за право повышения в элитный Дивизион А. Но способна ли наша сборная дать достойный отпор? И поможет ли победа над бельгийцами получить больше шансов на выход на ЧМ-26? OBOZ.UA рассказывает все детали подготовки к матчам против Бельгии.

Видео дня

Украина уже проводит финальные тренировки перед плей-офф

Это будут первые матчи сборной в этом году. Подготовка к ним началась еще 13-го марта. За этот период планируется около 10 тренировок разной интенсивности. По данным УАФ, команда перешла в режим двух тактических и практических тренировок в день – утром и вечером. Ребров пока не рассказывает детали и что именно нарабатывают. Понемногу присоединяются и футболисты европейских клубов, которые были задействованы в минувший уик-энд. 19-го числа команда переедет в город проведения первой игры – Мурсию.

Безусловно, свое влияние на тренировку будут иметь и несколько футболистов. Это Лунин, Миколенко и Зинченко. Они играют в одних клубах с Куртуа, Троссардом и Мангала - ведущими футболистами дьяволов. Особенно много внимания будет к изучению навыков Куртуа, главного голкипера соперника.

Бельгия: новый тренер, старый де Брюйне

Украина уже играла с красными дьяволами в прошлом году: тогда на групповой стадии Евро-24 закончили 0:0, что не позволило желто-синим хоть как-то зацепиться за дальнейшие выступления на турнире. Но с тех пор прошел почти год, Бельгия успела провалиться в лучшем дивизионе Лиги наций и сменить тренера. Вместо Тедеско у руля теперь Руди Гарсия.

Он уже объявил заявку, в которой пришлось проводить замены - не готовы к игре Кастань и Опенда. Но в общем она достаточно сильна: Теат, Мехеле, Тилеманс, Доку, де Брюйне, Лукаку, де Кетеларе, Салемакерс. Большинство играли против Украины на Евро. Вопросы будут к готовности футболистов – тот же Кевин, капитан красных дьяволов, в плохой форме, что может сказаться на настроениях в лагере команды. Он еще может и остаться без команды этим летом. Так же интересно, смогут ли по полной отыграть травмированный Теат, несколько демотивированный де Кетеларе, не задействованный по полной Фофана.

Но у бельгийцев немало мощных футболистов. Особенно нужно волноваться за Лукаку: 10+8 за "Наполи", второй после Салаха по результативности в топ-лигах. Не менее активен и Ванакен, 9+10 в "Брюгге". Ребров сказал, что прошлый опыт дает некоторое понимание, к чему готовиться Украине. А вот коуч соперника немногословен: лишь намекнул, что постарается разными схемами выжать максимум из своих квалифицированных футболистов. А дальше - будет молчать, чтобы "не делать соперника умнее". Сегодня сборная Бельгии собирается на домашней базе в городе Тюбизе, где в течение нескольких дней будет усиленно тренироваться.

Кто в заявке сборной Украины?

Ребров, как всегда, собирал команду отовсюду – в заявке 15 футболистов украинских клубов. Традиционно, опирается на "Шахтер" и "Динамо", но в основную заявку попали представители еще 3 участников УПЛ. Фанаты массово намекают на вызов, в частности, Малиновского - его роскошные ассисты за "Дженоа" понадобились бы и сборной. Не будет также Мудрика из-за допингового скандала; именно Михаил был движителем положительных результатов сборной. По вратарям сюрпризов нет, а вот к нападающим есть вопросы:

Вратари: Андрей Лунин, Анатолий Трубин, Дмитрий Резник.

Защитники: Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Алексей Сыч, Богдан Михайличенко, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Максим Таловеров.

Полузащитники: Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко, Георгий Судаков, Егор Назарина, Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко, Иван Калюжный, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Егор Ярмолюк.

Нападающие: Артём Довбик, Роман Яремчук, Владислав Ванат.

В резерве – Бущан, Сваток, Попов, Кабаев, Крыськив и Зубков.

В ударе Яремчук (разыгрался за "Олимпиакос"); Трубин неплохо отстоял против "Барселоны" в ЛЧ, хоть и вылетел; Миколенко помогает "Эвертону" отойти от зоны вылета в АПЛ; Таловеров показал атакующий потенциал за "Ипсвич"; Ярмоленко до сих пор теневой лидер желто-синих. Надеемся, что не слишком утешительные результаты грандов в УПЛ не повлияют на настроение их футболистов в сборной. Под вопросом настроенность Довбика, Судакова, Матвиенко и Калюжного. Приглашены на тренировку также несколько футболистов молодежки: с основой набираются опыт Валентин Рубчинский и Тарас Михавко.

"Мы здесь на несколько дней, но это огромный опыт. Я с детства мечтал попасть в национальную сборную, как и каждый футболист. Поэтому я очень эмоционально к этому отнесся, сказал друзьям, близким, что есть возможность поехать и получить опыт с такими игроками. (…) Когда только приехал, было волнение. Но на тренировках на футбольном поле нет мандража. Все помогают. Хочу проявить себя с наилучшей стороны". - Тарас Михавко, футболист молодежной сборной Украины по футболу

Дополнительной путевки на Чемпионат мира 2026 года не будет

Так, как было с Евро прошлой весной, не получится. Тогда Украина пробилась на ЧЕ-24 через плей-офф Лиги наций, но это был турнир на своем континенте. А чтобы таким же путем попасть на мировые соревнования, нужно было выигрывать группу ЛН или иметь лучший рейтинг УЕФА. Ни того, ни другого у нас нет. Поэтому победа над Бельгией позволяет лишь повыситься в классе Лиги наций. Чтобы попасть на ЧМ-26, желто-синие должны с первого же матча квалификации сразиться за первые два места группы отбора на Мундиаль. Известно, что там будут Исландия и Азербайджан, а еще победитель пары Хорватия – Франция.

Когда пройдут матчи плей-офф Лиги наций?

Первый, номинально домашний матч плей-офф Украина проведет 20 марта в Испании. Город Мурсия будет принимать желто-синих на арене "Стадион Энрике Рока де Мурсия". Второй поединок состоится 23 числа в бельгийском городе Генк, на стадионе "Кристалл-Арена". Дьяволы играли там только один официальный матч – проиграли Боснии 2:4. Может, этот фактор поможет и нашей команде?