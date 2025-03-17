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Решающая битва против Бельгии. Готова ли Украина завоевать повышение в Лиге наций

Артём Россинский
Спорт Oboz
4 минуты
768
Решающая битва против Бельгии. Готова ли Украина завоевать повышение в Лиге наций

Уже на этой неделе сборная Украины по футболу проведет 2 матча против Бельгии. Это будет противостояние за право повышения в элитный Дивизион А. Но способна ли наша сборная дать достойный отпор? И поможет ли победа над бельгийцами получить больше шансов на выход на ЧМ-26? OBOZ.UA рассказывает все детали подготовки к матчам против Бельгии.

Видео дня

Украина уже проводит финальные тренировки перед плей-офф

Это будут первые матчи сборной в этом году. Подготовка к ним началась еще 13-го марта. За этот период планируется около 10 тренировок разной интенсивности. По данным УАФ, команда перешла в режим двух тактических и практических тренировок в день – утром и вечером. Ребров пока не рассказывает детали и что именно нарабатывают. Понемногу присоединяются и футболисты европейских клубов, которые были задействованы в минувший уик-энд. 19-го числа команда переедет в город проведения первой игры – Мурсию.

Безусловно, свое влияние на тренировку будут иметь и несколько футболистов. Это Лунин, Миколенко и Зинченко. Они играют в одних клубах с Куртуа, Троссардом и Мангала - ведущими футболистами дьяволов. Особенно много внимания будет к изучению навыков Куртуа, главного голкипера соперника.

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Бельгия: новый тренер, старый де Брюйне

Украина уже играла с красными дьяволами в прошлом году: тогда на групповой стадии Евро-24 закончили 0:0, что не позволило желто-синим хоть как-то зацепиться за дальнейшие выступления на турнире. Но с тех пор прошел почти год, Бельгия успела провалиться в лучшем дивизионе Лиги наций и сменить тренера. Вместо Тедеско у руля теперь Руди Гарсия.

Он уже объявил заявку, в которой пришлось проводить замены - не готовы к игре Кастань и Опенда. Но в общем она достаточно сильна: Теат, Мехеле, Тилеманс, Доку, де Брюйне, Лукаку, де Кетеларе, Салемакерс. Большинство играли против Украины на Евро. Вопросы будут к готовности футболистов – тот же Кевин, капитан красных дьяволов, в плохой форме, что может сказаться на настроениях в лагере команды. Он еще может и остаться без команды этим летом. Так же интересно, смогут ли по полной отыграть травмированный Теат, несколько демотивированный де Кетеларе, не задействованный по полной Фофана.

Решающая битва против Бельгии. Готова ли Украина завоевать повышение в Лиге наций

Но у бельгийцев немало мощных футболистов. Особенно нужно волноваться за Лукаку: 10+8 за "Наполи", второй после Салаха по результативности в топ-лигах. Не менее активен и Ванакен, 9+10 в "Брюгге". Ребров сказал, что прошлый опыт дает некоторое понимание, к чему готовиться Украине. А вот коуч соперника немногословен: лишь намекнул, что постарается разными схемами выжать максимум из своих квалифицированных футболистов. А дальше - будет молчать, чтобы "не делать соперника умнее". Сегодня сборная Бельгии собирается на домашней базе в городе Тюбизе, где в течение нескольких дней будет усиленно тренироваться.

Кто в заявке сборной Украины?

Ребров, как всегда, собирал команду отовсюду – в заявке 15 футболистов украинских клубов. Традиционно, опирается на "Шахтер" и "Динамо", но в основную заявку попали представители еще 3 участников УПЛ. Фанаты массово намекают на вызов, в частности, Малиновского - его роскошные ассисты за "Дженоа" понадобились бы и сборной. Не будет также Мудрика из-за допингового скандала; именно Михаил был движителем положительных результатов сборной. По вратарям сюрпризов нет, а вот к нападающим есть вопросы:

Вратари: Андрей Лунин, Анатолий Трубин, Дмитрий Резник.

Защитники: Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Алексей Сыч, Богдан Михайличенко, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Максим Таловеров.

Полузащитники: Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко, Георгий Судаков, Егор Назарина, Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко, Иван Калюжный, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Егор Ярмолюк.

Нападающие: Артём Довбик, Роман Яремчук, Владислав Ванат.

В резерве – Бущан, Сваток, Попов, Кабаев, Крыськив и Зубков.

Решающая битва против Бельгии. Готова ли Украина завоевать повышение в Лиге наций

В ударе Яремчук (разыгрался за "Олимпиакос"); Трубин неплохо отстоял против "Барселоны" в ЛЧ, хоть и вылетел; Миколенко помогает "Эвертону" отойти от зоны вылета в АПЛ; Таловеров показал атакующий потенциал за "Ипсвич"; Ярмоленко до сих пор теневой лидер желто-синих. Надеемся, что не слишком утешительные результаты грандов в УПЛ не повлияют на настроение их футболистов в сборной. Под вопросом настроенность Довбика, Судакова, Матвиенко и Калюжного. Приглашены на тренировку также несколько футболистов молодежки: с основой набираются опыт Валентин Рубчинский и Тарас Михавко.

"Мы здесь на несколько дней, но это огромный опыт. Я с детства мечтал попасть в национальную сборную, как и каждый футболист. Поэтому я очень эмоционально к этому отнесся, сказал друзьям, близким, что есть возможность поехать и получить опыт с такими игроками. (…) Когда только приехал, было волнение. Но на тренировках на футбольном поле нет мандража. Все помогают. Хочу проявить себя с наилучшей стороны".
- Тарас Михавко, футболист молодежной сборной Украины по футболу
Решающая битва против Бельгии. Готова ли Украина завоевать повышение в Лиге наций

Дополнительной путевки на Чемпионат мира 2026 года не будет

Так, как было с Евро прошлой весной, не получится. Тогда Украина пробилась на ЧЕ-24 через плей-офф Лиги наций, но это был турнир на своем континенте. А чтобы таким же путем попасть на мировые соревнования, нужно было выигрывать группу ЛН или иметь лучший рейтинг УЕФА. Ни того, ни другого у нас нет. Поэтому победа над Бельгией позволяет лишь повыситься в классе Лиги наций. Чтобы попасть на ЧМ-26, желто-синие должны с первого же матча квалификации сразиться за первые два места группы отбора на Мундиаль. Известно, что там будут Исландия и Азербайджан, а еще победитель пары Хорватия – Франция.

Когда пройдут матчи плей-офф Лиги наций?

Первый, номинально домашний матч плей-офф Украина проведет 20 марта в Испании. Город Мурсия будет принимать желто-синих на арене "Стадион Энрике Рока де Мурсия". Второй поединок состоится 23 числа в бельгийском городе Генк, на стадионе "Кристалл-Арена". Дьяволы играли там только один официальный матч – проиграли Боснии 2:4. Может, этот фактор поможет и нашей команде?