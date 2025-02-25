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Роналду, де Брюйне, Буяльский. Кто из известных футболистов летом останется без клуба

Артём Россинский
Футбол
4 минуты
804
Роналду, де Брюйне, Буяльский. Кто из известных футболистов летом останется без клуба

Летом без контрактов останутся сотни футболистов по всему миру. И это могла бы быть обычная история, которая повторяется каждый сезон. Но сейчас случай уникален – среди них десятки звезд Европы, таких как Салах, де Брюйне или Роналду! OBOZ.UA рассказывает о главных представителях футбола и какое будущее им предсказывают.

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"Манчестер Сити" разваливается?

Шокирующая новость пришла от инсайдера Фабрицио Романо: главные звезды "Сити" покидают клуб! Это Кевин де Брюйне, Джек Грилиш, Эдерсон, Бернарду, Джон Стоунз, Илкай Гюндоган и Матео Ковачич. Ожидается, что уже через несколько месяцев Гвардиола столкнется с огромными проблемами нехватки состава. Уход уже начался: еще в январе сменил прописку Кайл Уокер, он теперь основной защитник "Милана". Куда пойдут другие – непонятно, однако вероятность их бесплатного прощания очень велика.

Роналду, де Брюйне, Буяльский. Кто из известных футболистов летом останется без клуба

Да, голубой "Манчестер" имеет Холанда, остаются Ортега, Фоден, Аканджи, Родри, Диаш, Савиньо. Подтягивается молодежь: Бобб, Макети, Нико, Льюис. Пришли Хусанов и Мармуш, которые понемногу вливаются и уже гораздо лучше, чем в дебютах. Но это один состав с короткой скамейкой. На все позиции потребуются мощные и – главное – равноценные запасные. А это еще десятки миллионов долларов расходов. Громкая трансферная бомба в Англии готовится уже на это лето.

В топ-5 лиг будет много громких историй

В Англии следует обратить особое внимание на "Ливерпуль". Будущее Салаха в медиа фантастически разное: от завершения саги до нового контракта. Мерсисайдцы видят стратегическую важность в египтянине не только относительно его текущей формы, но и влияния на раздевалку. Еще два одноклубника – Трент и ван Дейк – тоже на низком старте, хотя по ним нет данных о переговорах. Еще из английских клубов готовятся на выход Магвайр, Траоре, Шер, Кальверт-Льюин, Айна, Парти, Регилон и Линдельоф.

Роналду, де Брюйне, Буяльский. Кто из известных футболистов летом останется без клуба

Германия тоже не остается в стороне от слухов. В 2025-м из одной только "Баварии" могут уйти Киммих и Сане: контракты завершаются летом, а о продлении речи пока нет. Только недавно из перечня убрали Нойера: он продолжил сотрудничество с мюнхенцами еще на год. Также удержали Альфонсо Дэвиса – до 2030-го.

Италия может отпустить главные звезды грандовых клубов. Пока нет информации, что "Аталанта" готовит новый контракт для Пашалича и Колащинаца или о том, что "Наполи" собирается после 2025-го продлевать отношения с Ангисса и Меретом. Франция и Испания более благоразумны по отношению к своим главным звездам и предлагают им продление соглашений заранее. Кого можно вспомнить из футболистов под вопросом – Гомес из "Лилля", Коке и Мандава из "Атлетико", Диата из "Монако".

Легенды футбола продолжат выступления. Несмотря на возраст

К концу зимнего трансферного окна огромный список из футболистов, которые покинут свои клубы в 2025-м, пополнили три обладателя Золотого мяча: Месси, Роналду и Модрич. Хоть что-то действительно понятно по поводу хорвата: Модрич, несмотря на 40-летний юбилей в сентябре, полон готовности бороться за все возможные кубки и с "Реалом", и со сборной. Стороны обсуждали продление контракта и невероятный голевой выстрел в ворота "Жироны" сделал соглашение более реальным.

Роналду, де Брюйне, Буяльский. Кто из известных футболистов летом останется без клуба

Роналду, вероятно, продолжит выступления за "Аль-Наср": 40-летний португалец уже провел 2 года в стане саудитов и его активность (а иногда даже агрессивность на поле) указывает на то, что играть Криштиану будет еще долго. Вопрос только за кого: клуб готовит новое предложение с большими деньгами, ответ Роналду еще не предоставил. У Месси ситуация загадочнее: сезон МЛС только начался, его "Интер" будет играть вплоть до декабря, до того же времени рассчитан контракт. Вот только сам Лео, по данным СМИ, хочет вернуться в Барселону – по крайней мере, как в родной город.

А что в Украине?

Украинские футболисты тоже в центре внимания. Например, у Тransfermarkt есть информация о шести футболистах УПЛ, дороже миллиона, у которых контракт завершается этим летом. Больше всех стоит Буяльский, 4 миллиона. Еще в списке Караваев, Биловар и Ярмоленко. Интересно, как "Динамо" будет решать вопрос пополнения состава в условиях, когда на кону потенциальное золото турнира, а с ним - и очень сложный отбор в Лиге чемпионов. Футболисты на финальных стадиях контракта важны для Шовковского, поэтому на трансферы будем обращать еще больше внимания.

Роналду, де Брюйне, Буяльский. Кто из известных футболистов летом останется без клуба

Два игрока – из "Александрии". Шепелев в аренде, его киевляне на полгода отдали для опыта. Другой миллионный футболист – Калюжный. И вот по нему деталей немало: открытую охоту на него объявлял "Шахтер", были слухи о предложениях даже из-за границы. Но на днях Сергей Кравченко, ассистент Руслана Ротаня заявил, что 27-летний опорник перейдет в "Металлист 1925". При чем – как свободный агент.

Среди тех, кто еще привлекает наше внимание в УПЛ, - Кожушко и Вакулко из "Кривбасса", Бурда и Лучкевич из "Колоса", Кудрик из "Полесья", Полегенько из "Карпат" и Мацапура в "Заре". У всех контракты завершатся летом 2025-го, их переходы могут интересно повлиять на расписания в Премьер-лиге.

Есть информация и об отечественных легионерах в европейских командах. Среди них - Кочергин в "Ракуве", Хлань и Сарнавский в "Лехии", Лебеденко из "Визели", даже Коваленко в "Эмполи", у которого второе пришествие. Если оно окажется более удачным, то обновленный интерес к полузащитнику гарантирует ему продолжение итальянской карьеры. Весна только начинается, потому все переговоры о контрактах еще на начальных стадиях.