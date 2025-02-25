Роналду, де Брюйне, Буяльский. Кто из известных футболистов летом останется без клуба

Летом без контрактов останутся сотни футболистов по всему миру. И это могла бы быть обычная история, которая повторяется каждый сезон. Но сейчас случай уникален – среди них десятки звезд Европы, таких как Салах, де Брюйне или Роналду! OBOZ.UA рассказывает о главных представителях футбола и какое будущее им предсказывают.

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"Манчестер Сити" разваливается?

Шокирующая новость пришла от инсайдера Фабрицио Романо: главные звезды "Сити" покидают клуб! Это Кевин де Брюйне, Джек Грилиш, Эдерсон, Бернарду, Джон Стоунз, Илкай Гюндоган и Матео Ковачич. Ожидается, что уже через несколько месяцев Гвардиола столкнется с огромными проблемами нехватки состава. Уход уже начался: еще в январе сменил прописку Кайл Уокер, он теперь основной защитник "Милана". Куда пойдут другие – непонятно, однако вероятность их бесплатного прощания очень велика.

Да, голубой "Манчестер" имеет Холанда, остаются Ортега, Фоден, Аканджи, Родри, Диаш, Савиньо. Подтягивается молодежь: Бобб, Макети, Нико, Льюис. Пришли Хусанов и Мармуш, которые понемногу вливаются и уже гораздо лучше, чем в дебютах. Но это один состав с короткой скамейкой. На все позиции потребуются мощные и – главное – равноценные запасные. А это еще десятки миллионов долларов расходов. Громкая трансферная бомба в Англии готовится уже на это лето.

В топ-5 лиг будет много громких историй

В Англии следует обратить особое внимание на "Ливерпуль". Будущее Салаха в медиа фантастически разное: от завершения саги до нового контракта. Мерсисайдцы видят стратегическую важность в египтянине не только относительно его текущей формы, но и влияния на раздевалку. Еще два одноклубника – Трент и ван Дейк – тоже на низком старте, хотя по ним нет данных о переговорах. Еще из английских клубов готовятся на выход Магвайр, Траоре, Шер, Кальверт-Льюин, Айна, Парти, Регилон и Линдельоф.

Германия тоже не остается в стороне от слухов. В 2025-м из одной только "Баварии" могут уйти Киммих и Сане: контракты завершаются летом, а о продлении речи пока нет. Только недавно из перечня убрали Нойера: он продолжил сотрудничество с мюнхенцами еще на год. Также удержали Альфонсо Дэвиса – до 2030-го.

Италия может отпустить главные звезды грандовых клубов. Пока нет информации, что "Аталанта" готовит новый контракт для Пашалича и Колащинаца или о том, что "Наполи" собирается после 2025-го продлевать отношения с Ангисса и Меретом. Франция и Испания более благоразумны по отношению к своим главным звездам и предлагают им продление соглашений заранее. Кого можно вспомнить из футболистов под вопросом – Гомес из "Лилля", Коке и Мандава из "Атлетико", Диата из "Монако".

Легенды футбола продолжат выступления. Несмотря на возраст

К концу зимнего трансферного окна огромный список из футболистов, которые покинут свои клубы в 2025-м, пополнили три обладателя Золотого мяча: Месси, Роналду и Модрич. Хоть что-то действительно понятно по поводу хорвата: Модрич, несмотря на 40-летний юбилей в сентябре, полон готовности бороться за все возможные кубки и с "Реалом", и со сборной. Стороны обсуждали продление контракта и невероятный голевой выстрел в ворота "Жироны" сделал соглашение более реальным.

Роналду, вероятно, продолжит выступления за "Аль-Наср": 40-летний португалец уже провел 2 года в стане саудитов и его активность (а иногда даже агрессивность на поле) указывает на то, что играть Криштиану будет еще долго. Вопрос только за кого: клуб готовит новое предложение с большими деньгами, ответ Роналду еще не предоставил. У Месси ситуация загадочнее: сезон МЛС только начался, его "Интер" будет играть вплоть до декабря, до того же времени рассчитан контракт. Вот только сам Лео, по данным СМИ, хочет вернуться в Барселону – по крайней мере, как в родной город.

А что в Украине?

Украинские футболисты тоже в центре внимания. Например, у Тransfermarkt есть информация о шести футболистах УПЛ, дороже миллиона, у которых контракт завершается этим летом. Больше всех стоит Буяльский, 4 миллиона. Еще в списке Караваев, Биловар и Ярмоленко. Интересно, как "Динамо" будет решать вопрос пополнения состава в условиях, когда на кону потенциальное золото турнира, а с ним - и очень сложный отбор в Лиге чемпионов. Футболисты на финальных стадиях контракта важны для Шовковского, поэтому на трансферы будем обращать еще больше внимания.

Два игрока – из "Александрии". Шепелев в аренде, его киевляне на полгода отдали для опыта. Другой миллионный футболист – Калюжный. И вот по нему деталей немало: открытую охоту на него объявлял "Шахтер", были слухи о предложениях даже из-за границы. Но на днях Сергей Кравченко, ассистент Руслана Ротаня заявил, что 27-летний опорник перейдет в "Металлист 1925". При чем – как свободный агент.

Среди тех, кто еще привлекает наше внимание в УПЛ, - Кожушко и Вакулко из "Кривбасса", Бурда и Лучкевич из "Колоса", Кудрик из "Полесья", Полегенько из "Карпат" и Мацапура в "Заре". У всех контракты завершатся летом 2025-го, их переходы могут интересно повлиять на расписания в Премьер-лиге.

Есть информация и об отечественных легионерах в европейских командах. Среди них - Кочергин в "Ракуве", Хлань и Сарнавский в "Лехии", Лебеденко из "Визели", даже Коваленко в "Эмполи", у которого второе пришествие. Если оно окажется более удачным, то обновленный интерес к полузащитнику гарантирует ему продолжение итальянской карьеры. Весна только начинается, потому все переговоры о контрактах еще на начальных стадиях.