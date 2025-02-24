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Победа "Динамо" в УПЛ станет приговором? От чего зависит судьба Украины в Лиге чемпионов

Артём Россинский
Спорт Oboz
4 минуты
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Победа 'Динамо' в УПЛ станет приговором? От чего зависит судьба Украины в Лиге чемпионов

Киевское "Динамо" близится к 17-му в своей истории трофею в Украинской Премьер-лиге. Но прямо сейчас настал момент, когда киевлянам нельзя выигрывать УПЛ! Под угрозой – участие отечественной команды в Лиге чемпионов; могут пострадать и будущие евросезоны. Возможен ли хороший финал этой истории? И что будет, если "бело-синие" выиграют домашний чемпионат? Рассказывает OBOZ.UA.

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Почему Украина без Лиги чемпионов?

Украинские клубы в последние годы нарубили дров в Европе. Наша ассоциация рухнула в рейтинге УЕФА, поэтому представительство периодически срезали. Так же становились хуже и стартовые позиции. Чемпион Украины уже не имеет права на прямую путевку в группу (Этап лиги), а в сезоне 25/26 будет вынужден стартовать со второго раунда квалификации ЛЧ.

В прошлом году "Шахтер" попал в группу через Путь победителей. Тогда нужно было выиграть УПЛ, а еще – чтобы победитель ЛЧ получил свою квоту из-за внутреннего чемпионата. Так и произошло: подопечные Пушича положили в музейную копилку 15-е чемпионство, а "Реал" выиграл еврокубковый турнир и Ла Лигу. Горняки, как чемпион страны-2024 с высоким 5-летним рейтингом в еврокубках, забрали себе вакантное место сливочных. Столичный клуб без такой перспективы.

Победа "Динамо" в УПЛ станет приговором? От чего зависит судьба Украины в Лиге чемпионов

У "Динамо" нет хороших перспектив в Лиге чемпионов

Может ли "Динамо" выиграть Премьер-лигу? Вполне возможно. Выездов за границу весной у них не будет (после вылета из Лиги Европы), в УПЛ вчера уверенно переиграли "Карпаты" 2:0, а отрыв от "Шахтера" колеблется в пределах 10 очков. Да, действующий чемпион имеет игру в запасе, но календарь намекает на более легкий путь к золоту именно у команды Шовковского. Если это произойдет, команда Пушича прервет свою 8-летнюю историю непрерывных выступлений в ЛЧ.

Дружит ли "Динамо" с Лигой чемпионов? За последние 10 лет киевляне на разных этапах участвовали в элитных еврокубках 8 раз. Как победители УПЛ, бело-синие трижды попадали в квартеты ЛЧ и только раз смогли выйти в евровесну. Еще 5 раз приходилось пробиваться через квалификацию. И вот здесь спряталась самая большая проблема: только 1(!) попытка была удачной! Во всех остальных "Динамо" покидало ЛЧ и переходило в Лигу Европы. Последние 2 года были старты в плей-офф ЛЕ и ЛК. История говорит, что динамовцам не везет в квалификационных раундах, а начинать нужно будет только в середине июля, со второго квалифай-раунда. Это 3 соперника перед главным турниром континента. И таких, как "Партизан", можно встретить только в начале отбора.

Победа "Динамо" в УПЛ станет приговором? От чего зависит судьба Украины в Лиге чемпионов

Путь чемпионов для "Динамо" невозможен?

Прошлым летом, после победы "Реала" в ЛЧ, "Шахтер" стал лучшим клубом из второсортных лиг Европы. Тогда по очкам рейтинга мы финишировали лучше, чем "Славия", "Копенгаген" и "Базель". Вот только вопрос в том, что горняки стабильно держатся в Топ-50, тогда как "Динамо" далеко позади.

Перед потенциальным киевским чемпионом в рейтинге УЕФА много других претендентов на выход в группу через Путь чемпионов. Сейчас главные фавориты ЛЧ - "Ливерпуль", "Интер" и "Реал" - располагаются в еврокубковых зонах своих чемпионатов. Поэтому очень вероятно, что вакантное место за их счет снова появится. К концу зимы "Шахтер" имеет 40-ю позицию среди команд Европы, у "Динамо" - 76-я. Именно такое низкое положение киевлян нивелирует прямое попадание в Этап лиги. Победа в УПЛ все равно указывает на старт со 2-го раунда отбора.

Абсолютно провальный еврокубковый сезон с одной выстраданной победой и несколькими забитыми мячами крепко запечатлелся в памяти фанатов украинского футбола. Вопрос: а достойно ли такое "Динамо" места именно в Лиге чемпионов? Мы уже видели историю "Днепра-1": это была первая украинская команда, которая транзитом прошлась по всем трем евротурнирам и без побед вылетела. С таким дальним стартом для чемпиона, "Динамо" имеет вероятность её повторить. Конечно, опыта таких игр у киевлян гораздо больше, вероятность тоже меньше. Но будем откровенны: этой осенью мы не надеялись увидеть столь беззубое выступление во всех восьми матчах ЛЕ.

Конкуренты как будто самоустранились

Сама УПЛ показывает, что у нас не так много вариантов на чемпиона. "Динамо" прямо сейчас лидер с отрывом в 5 очков, вторую половину сезона киевляне начали с новой сухой победы. СаШо с командой остаются единственной командой лиги без проигрыша. "Александрия" идет второй, но могла быть и первой, если бы своими силами не растеряла все возможности. Они выиграли первый матч после паузы (2:1 против "Зари"), хоть и едва удержали счет. Преимущество в таблице утрачено, понемногу исчезает интрига. Если матч следующего тура (1.03) будет ничейным или проигрышным, то выиграют от этого киевляне.

Победа "Динамо" в УПЛ станет приговором? От чего зависит судьба Украины в Лиге чемпионов

Почему следующий матч александрийцев так важен? Потому что он против "Шахтера". Без учета сегодняшней игры, у горняков есть отставание в 13 очков от лидера и матч в запасе. И даже если добавить потенциальные 6 очков, это все равно отставание на 7 пунктов. У действующего чемпиона своя задача: подстроиться под уход целой когорты футболистов, найти новых к закрытию трансферного окна и настроить их игру. Права на ошибку больше нет. Украинское Классическое запланировано на конец апреля. Если к этому моменту еще не будет катастрофического отрыва, то именно очная встреча расставит все на места. "Кривбасс" и "Полесье" недостижимо далеко, поэтому только 2 команды могут попытаться догнать столичный клуб.

Киевское "Динамо" близится к 17-му в своей истории трофею в Украинской Премьер-лиге. Но именно в этом году это не самый подходящий вариант для футбола в нашем государстве. Бело-синие должны понять, что вся критика в их адрес – это еще один повод исправлять ситуацию. Времени мало, чемпионство почти очевидно. Если в группе ЛЧ можно проиграть немало матчей, то квалификация Лиги чемпионов разрешает только одну ошибку.