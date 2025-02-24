Победа 'Динамо' в УПЛ станет приговором? От чего зависит судьба Украины в Лиге чемпионов

Киевское "Динамо" близится к 17-му в своей истории трофею в Украинской Премьер-лиге. Но прямо сейчас настал момент, когда киевлянам нельзя выигрывать УПЛ! Под угрозой – участие отечественной команды в Лиге чемпионов; могут пострадать и будущие евросезоны. Возможен ли хороший финал этой истории? И что будет, если "бело-синие" выиграют домашний чемпионат? Рассказывает OBOZ.UA.

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Почему Украина без Лиги чемпионов?

Украинские клубы в последние годы нарубили дров в Европе. Наша ассоциация рухнула в рейтинге УЕФА, поэтому представительство периодически срезали. Так же становились хуже и стартовые позиции. Чемпион Украины уже не имеет права на прямую путевку в группу (Этап лиги), а в сезоне 25/26 будет вынужден стартовать со второго раунда квалификации ЛЧ.

В прошлом году "Шахтер" попал в группу через Путь победителей. Тогда нужно было выиграть УПЛ, а еще – чтобы победитель ЛЧ получил свою квоту из-за внутреннего чемпионата. Так и произошло: подопечные Пушича положили в музейную копилку 15-е чемпионство, а "Реал" выиграл еврокубковый турнир и Ла Лигу. Горняки, как чемпион страны-2024 с высоким 5-летним рейтингом в еврокубках, забрали себе вакантное место сливочных. Столичный клуб без такой перспективы.

У "Динамо" нет хороших перспектив в Лиге чемпионов

Может ли "Динамо" выиграть Премьер-лигу? Вполне возможно. Выездов за границу весной у них не будет (после вылета из Лиги Европы), в УПЛ вчера уверенно переиграли "Карпаты" 2:0, а отрыв от "Шахтера" колеблется в пределах 10 очков. Да, действующий чемпион имеет игру в запасе, но календарь намекает на более легкий путь к золоту именно у команды Шовковского. Если это произойдет, команда Пушича прервет свою 8-летнюю историю непрерывных выступлений в ЛЧ.

Дружит ли "Динамо" с Лигой чемпионов? За последние 10 лет киевляне на разных этапах участвовали в элитных еврокубках 8 раз. Как победители УПЛ, бело-синие трижды попадали в квартеты ЛЧ и только раз смогли выйти в евровесну. Еще 5 раз приходилось пробиваться через квалификацию. И вот здесь спряталась самая большая проблема: только 1(!) попытка была удачной! Во всех остальных "Динамо" покидало ЛЧ и переходило в Лигу Европы. Последние 2 года были старты в плей-офф ЛЕ и ЛК. История говорит, что динамовцам не везет в квалификационных раундах, а начинать нужно будет только в середине июля, со второго квалифай-раунда. Это 3 соперника перед главным турниром континента. И таких, как "Партизан", можно встретить только в начале отбора.

Путь чемпионов для "Динамо" невозможен?

Прошлым летом, после победы "Реала" в ЛЧ, "Шахтер" стал лучшим клубом из второсортных лиг Европы. Тогда по очкам рейтинга мы финишировали лучше, чем "Славия", "Копенгаген" и "Базель". Вот только вопрос в том, что горняки стабильно держатся в Топ-50, тогда как "Динамо" далеко позади.

Перед потенциальным киевским чемпионом в рейтинге УЕФА много других претендентов на выход в группу через Путь чемпионов. Сейчас главные фавориты ЛЧ - "Ливерпуль", "Интер" и "Реал" - располагаются в еврокубковых зонах своих чемпионатов. Поэтому очень вероятно, что вакантное место за их счет снова появится. К концу зимы "Шахтер" имеет 40-ю позицию среди команд Европы, у "Динамо" - 76-я. Именно такое низкое положение киевлян нивелирует прямое попадание в Этап лиги. Победа в УПЛ все равно указывает на старт со 2-го раунда отбора.

Абсолютно провальный еврокубковый сезон с одной выстраданной победой и несколькими забитыми мячами крепко запечатлелся в памяти фанатов украинского футбола. Вопрос: а достойно ли такое "Динамо" места именно в Лиге чемпионов? Мы уже видели историю "Днепра-1": это была первая украинская команда, которая транзитом прошлась по всем трем евротурнирам и без побед вылетела. С таким дальним стартом для чемпиона, "Динамо" имеет вероятность её повторить. Конечно, опыта таких игр у киевлян гораздо больше, вероятность тоже меньше. Но будем откровенны: этой осенью мы не надеялись увидеть столь беззубое выступление во всех восьми матчах ЛЕ.

Конкуренты как будто самоустранились

Сама УПЛ показывает, что у нас не так много вариантов на чемпиона. "Динамо" прямо сейчас лидер с отрывом в 5 очков, вторую половину сезона киевляне начали с новой сухой победы. СаШо с командой остаются единственной командой лиги без проигрыша. "Александрия" идет второй, но могла быть и первой, если бы своими силами не растеряла все возможности. Они выиграли первый матч после паузы (2:1 против "Зари"), хоть и едва удержали счет. Преимущество в таблице утрачено, понемногу исчезает интрига. Если матч следующего тура (1.03) будет ничейным или проигрышным, то выиграют от этого киевляне.

Почему следующий матч александрийцев так важен? Потому что он против "Шахтера". Без учета сегодняшней игры, у горняков есть отставание в 13 очков от лидера и матч в запасе. И даже если добавить потенциальные 6 очков, это все равно отставание на 7 пунктов. У действующего чемпиона своя задача: подстроиться под уход целой когорты футболистов, найти новых к закрытию трансферного окна и настроить их игру. Права на ошибку больше нет. Украинское Классическое запланировано на конец апреля. Если к этому моменту еще не будет катастрофического отрыва, то именно очная встреча расставит все на места. "Кривбасс" и "Полесье" недостижимо далеко, поэтому только 2 команды могут попытаться догнать столичный клуб.

Киевское "Динамо" близится к 17-му в своей истории трофею в Украинской Премьер-лиге. Но именно в этом году это не самый подходящий вариант для футбола в нашем государстве. Бело-синие должны понять, что вся критика в их адрес – это еще один повод исправлять ситуацию. Времени мало, чемпионство почти очевидно. Если в группе ЛЧ можно проиграть немало матчей, то квалификация Лиги чемпионов разрешает только одну ошибку.